Die warmen Temperaturen locken Anwohner auf der Suche nach Grillplätzen in Magdeburg auf die Grillwiesen. Vor allem an Himmelfahrt erwartet die Stadt zahlreiche Liebhaber des Brutzelns im Freien. Doch es gilt etwas zu beachten dabei. Wir zeigen, was Sie wissen müssen.

Grillwiesen in Magdeburg: Wann das Grillen möglich ist und wann es zum Problem wird

Auf den Grillwiesen Magdeburg werden wieder zahlreiche Freunde des Brutzelns zu Himmelfahrt erwartet, die sonst keine schönen Grillplätze finden. Wir zeigen, wann das Grillen im Freien nicht gestattet ist und was dabei zu beachten ist. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Die Magdeburger Grillwiesen locken besonders im Frühling und Sommer jedes Jahr zahlreiche Freunde des geselligen Brutzelns an, die sich nach Grillplätzen dort einfinden. Doch: Nicht immer ist das Grillen im Freien auch erlaubt. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Demnach werden die Grillwiesen zu besonderen Anlässen wie Himmelfahrt traditionell sehr stark genutzt. Mit entsprechend großen Mengen Müll hätten es dann Stadt und Besucher zu tun. Aus diesem Grund appelliere die Landeshauptstadt eindringlich, anfallenden Müll beim Grillen zu vermeiden, Müllreste zu entsorgen oder idealerweise wieder mitzunehmen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bei Waldbrandgefahr: Kein Grillen in Magdeburg

In den Sommermonaten dürfe außerdem auf den Grillwiesen ab einer Waldbrandgefahrenstufe 3 bis zu den nächsten ergiebigen Niederschlägen und der damit verbundenen Neueinstufung der Brandgefahr nicht gegrillt werden. Das Manko: Über die jeweiligen Waldbrandgefahrenstufen müssen sich die Nutzer vor dem Grillen selbstständig informieren. Hierfür werden die aktuellen Waldbrandgefahrenstufen in Sachsen-Anhalt in der Waldbrandapp und beim Landeszentrum Wald veröffentlicht.

Grundsätzlich sei das Grillen im öffentlichen Raum ausschließlich auf ausgewiesenen Grillplätzen gestattet, heißt es von Seiten der Stadt. Hierbei gelte besonders, Funkenflug zu vermeiden und Asche- und Kohlereste in den dafür vorgesehenen Container zu entsorgen.