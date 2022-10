Mit Video: Großaufgebot in Magdeburg - Polizei fahndet nach Verstärkung

Magdeburg - Mit einem in der Form noch nicht dagewesenen Großaufgebot hat die Polizei am Freitag (14. Oktober 2022) auf dem Magdeburger Domplatz gefahndet – nach Nachwuchs. Unter dem Motto „Polizei zum Anfassen“ präsentierte sich die Polizei Sachsen-Anhalts in all ihren Facetten. Mit teils spektakulären Aktionen.