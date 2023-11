Zum neunten Mal ist der Goldene Otter in Magdeburg verliehen worden. Der Preis geht an Menschen, die auf besondere Weise für Ottersleben aktiv sind. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement stärken sie den Zusammenhalt im Stadtteil.

Große Bühne für ehrenamtliches Engagement in Magdeburg

Magdeburg - Ohne das Ehrenamt würden viele Bereiche unserer Gesellschaft brachliegen. Ganz gleich ob in Kultur, Sport, Vereinswesen oder Religion. Das schöne Miteinander baut auf den selbstlosen Einsatz von Menschen.

In Ottersleben weiß und schätzt man das. Der Stadtteil im Süden von Magdeburg ehrt seit 2015 seine Alltagshelden mit einem eigenen Aktiv-Preis, dem Goldenen Otter.

Zum nunmehr neunten Mal sind die Trophäen am Sonnabend vergeben worden. Den passenden Rahmen bildete der Otterleber Herbstball im Hotel Ratswaage, der alljährlich vom Heimatverein Ottersleben (HVO) ausgerichtet wird.

Der Goldene Otter lebt von und für die Ottersleber, erinnerte Cathleen Paech vom HVO, die als Moderatorin durch den Abend führte. Gewürdigt werden Menschen, die sich in ihrer Freizeit auf besondere Weise für das Gemeinwesen in Ottersleben einsetzen.

Die Vorschläge kommen von den Anwohnern selbst. Schon die Nominierung ist eine Wertschätzung. Gleichzeitig wirken die Preisträger als Vorbilder für weiteres Engagement.

Nachbar par excellence

Stefan Rennspieß engagiert sich seit 2016 im Förderverein der Grundschule Ottersleben. Seit 2019 ist er der Vorsitzende. Obwohl er selbst inzwischen kein Kind mehr in der Grundschule hat, setzt er sich weiter ausdauernd und mit kreativen Ideen für die Stärkung der Schulgemeinschaft ein.

Laudator Kurt Petzerling nannte unter anderem die Gründung eines Kinderchors, die Entwicklung eines speziellen Hausaufgabenheftes oder von Ottersleber Weihnachtskarten. Parallel zur Einweihung des „Bücherbaums“ auf dem Eichplatz wurde gerade das 20-jährige Bestehen des Fördervereins begangen.

Stefan Rennspieß will sich dort auch noch in den nächsten Jahren einbringen. Sein Engagement für Kinder und Jugendliche wurde jetzt mit einem Goldenen Otter geehrt.

Ohne den unentgeltlichen Einsatz der HVO-Elektro-Truppe würde es bei den Festen im Stadtteil dunkel bleiben. Die Fachleute um Ingo Tschirschnitz und Udo Winzerling sind für den Auf- und Abbau von Stromverteilern sowie die Kabelinstallation verantwortlich.

Die HVO-Elektro-Truppe soll ihren Goldotter am Dienstag persönlich erhalten. Foto: Konstantin Kraft

Alleine für das Volks- und Heimatfest müssen rund 1.300 Meter Kabel auf dem Eichplatz installiert werden, so Laudator Detlef Kreißl. Bei Problemen ist die Elektro-Truppe schnell im Einsatz, so dass gleich weiter gefeiert werden kann.

Ihre Devise: „Geht nicht, gibt es nicht. Bleibe schön ruhig, wir kümmern uns.“ Dafür wurden sie mit einem Goldenen Otter für Sponsoren und Unterstützer gewürdigt. Dieser soll am Dienstag im Feuerwehrhaus überreicht werden.

Bernd Hase (81, r.) wurde für Nachbarschaftshilfe ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Frank Krebs. Foto: Konstantin Kraft

Bernd Hase ist ein mustergültiger Nachbar. „Er ist stets bereit, bei Problemen auszuhelfen“, sagte Laudator Frank Krebs. Der 81-Jährige ist gelernter Elektriker. Er repariert die defekten Elektrogeräte der Bewohner in seinem Quartier. „Er repariert fast alles. Kein defektes elektrisches Gerät darf weggeworfen werden, bevor er es nicht begutachtet hat.“ So geht Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz.

Darüber hinaus hütet Bernd Hase die Häuser seiner Nachbarn, wenn diese in den Urlaub fahren. Ganz selbstverständlich nimmt er Post und Pakete in Empfang, wenn andere nicht da sind.

Liebevoll wird er deshalb auch „Hausmeister Hase“ genannt. Für seinen Einsatz erhielt Bernd Hase den Goldenen Otter für Nachbarschaftshilfe.

Jahrzehnt als Kassenwartin

Sie stellt unermüdlich Belege und Rechnungen aus, ist verantwortlich für Überweisungen, kontrolliert die Ein- und Ausgänge auf dem Konto, macht die Abrechnung mit dem Finanzamt und vieles mehr. Seit 2013 - also jetzt ein Jahrzehnt lang - ist Steffi Brüning als Kassenwartin beim Heimatverein Ottersleben aktiv.

Goldener Otter in MagdeburgDer Preis für Kassenwartin Steffi Brüning. Laudator Wigbert Schwenke hob die Wichtigkeit ihrer Arbeit hervor. Foto: Konstantin Kraft

Ihre Aufgabe im Vorstand ist essenziell, betonte Laudator Wigbert Schwenke. „Die wichtigste Person ist die Person, die sich darum kümmert, dass die Kasse stimmt.“ Ohne diesen stets „hellwachen und aufmerksamen“ Einsatz könnte der Verein seinen Aktivitäten in Ottersleben nicht umsetzen. Und so wurde Steffi Brüning mit einem Goldenen Otter zur Förderung des Miteinanders von Jung und Alt gewürdigt.

Zum Hintergrund

Der Goldene Otter wird seit 2015 an Menschen, Projekte und Initiativen verliehen, die in ihrer Freizeit auf besondere Weise für Ottersleben aktiv sind. Die Vorschläge kommen von den Anwohnern selbst. Insgesamt haben sich bisher gut 600 Ottersleber an der Kandidatensuche beteiligt.

Holger Paech ist Initiator für den Aktiv-Preis Goldener Otter. Archivfoto: Konstantin Kraft

Mehr als 50 Preisträger wurden aus den rund 190 Vorschlägen bestimmt. Dafür ist eine Jury verantwortlich. Ins Leben gerufen wurde der Goldene Otter von Holger Paech.

Getragen wird der Preis von Heimat- und Bürgerverein, den Fördervereinen von Grundschule und Feuerwehr, der Gemeinschaftsschule, den Kirchengemeinden sowie dem Sportverein aus Ottersleben.