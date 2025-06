Ein Wertstoffhof in Magdeburg wurde für rund 5,5 Millionen Euro erweitert. Die Anlieferung von Grünschnitt, Bauabfällen und anderem Müll wird dadurch erleichtert.

Magdeburg. - Bislang war es sehr mühselig für die Kunden des Wertstoffhofs am Großen Silberberg in Magdeburg ihre Abfälle loszuwerden. Nur über eine wackelige Treppe konnten sie mit ihren schweren Säcken zum Beispiel an den Grünschnittcontainer gelangen. Die Plackerei hat nun aber ein Ende.