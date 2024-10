Auf der Warschauer Straße in Magdeburg laden immer wieder Autos im Gleisbett. Der Stadtrat hat nun beschlossen, dass die Gefahr beseitigt werden soll. Was genau geplant ist.

Große Gefahr: Wie in Magdeburg Autos im Gleisbett verhindert werden sollen

Magdeburg. - Wenn Autos im Gleisbett landen, geht nichts mehr. Straßenbahnen kommen nicht mehr durch. Auch der Autoverkehr staut sich. Selbst Rettungswagen haben keine Chance, können in Buckau nicht über die Gleise fahren. Das soll sich schnellstmöglich ändern. Im Stadtrat gab es eine Idee, die in der Umsetzung gar nicht so teuer wäre.