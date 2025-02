Die DM-Drogeriemarkt-Filiale in der Halberstädter Straße in Magdeburg hat derzeit geschlossen.

Magdeburg - Es ist ein gewohntes Bild dieser Tage an der Halberstädter Straße im Stadtteil Sudenburg: Kundinnen und Kunden, die zielstrebig auf den dm-Drogeriemarkt zusteuern – nur um kurz darauf mit enttäuschten Mienen wieder abzudrehen. Seit Ende Januar bleibt der Markt neben Takko, Lidl und Co. geschlossen.

„Wir bauen um“, verkündet ein Schild an der Eingangstür nüchtern. Tatsächlich wird hinter den automatischen Schiebetüren derzeit fleißig gearbeitet: Wie Marcel Mikaczo, Gebietsverantwortlicher bei dm, auf Nachfrage mitteilt, sind die derzeitigen Umbauarbeiten Teil eines regelmäßigen Modernisierungsprogramms.

Umbau auf über 600 Quadratmetern: Was im dm in Magdeburg geplant ist

So soll auf der insgesamt 640 Quadratmeter großen Verkaufsfläche einiges neu gemacht werden. Neben zwei neuen Selbstbedienungskassen, die den Bezahlvorgang beschleunigen sollen, entsteht ein Bereich, der aktuelle Trends aus der Kosmetik- und Parfümeriewelt präsentiert.

Der Fotobereich soll ein neues Design mit Holzoptik-Möbeln bekommen, die eine gemütlichere Atmosphäre schaffen sollen. Hier sollen Kundinnen und Kunden bald wieder Fotoprodukte gestalten oder Schnappschüsse direkt ausdrucken können.

Bestehende Services wie Online-Bestellungen, Abholstationen und der Passbildservice bleiben auch nach dem Umbau erhalten, erklärt Mikaczo.

Wiedereröffnung im März 2025

Noch müssen die Kundinnen und Kunden geduldig sein, doch das Warten hat ein absehbares Ende: Am 13. März sollen die Schiebetüren wieder öffnen und den modernisierten Markt enthüllen.

Bis dahin muss die Kundschaft auf die fünf weiteren dm-Filialen in der Landeshauptstadt ausweichen. Die nächstgelegenen Filialen befinden sich in der Innenstadt, zum einen im Allee-Center, zum anderen im Breiten Weg. Weiterhin in der Ebendorfer Straße in Stadtfeld-West. Weitere Filialen gibt es im Norden der Stadt: eine in der Lübecker Straße und eine weitere im Florapark im Olvenstedter Graseweg.

Das Unternehmen dm, mit Hauptsitz in Karlsruhe, betreibt über 4.100 Filialen in Europa und beschäftigt rund 90.000 Mitarbeitende, davon allein rund 60.400 Menschen in Deutschland (Stand 2024). Seit der Eröffnung des ersten Marktes 1973 ist die Drogeriemarktkette kontinuierlich gewachsen.

Drogeriemarkt-Kette in mehreren europäischen Ländern vertreten

So gehört die Drogerie-Kette auch in Österreich, Polen, Tschechien, Bulgarien, Slowenien, Slowakei und vielen anderen europäischen Ländern zum Stadtbild. Allein in Deutschland ist die Kette mit knapp 2.150 Filialen vertreten.

Die jüngste Expandierung erfolgte nach Italien, wo 2017 die erste Filiale ihre Türen öffnete. Dort gibt es mittlerweile fast 90 Geschäfte.