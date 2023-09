Zum Familienleben in Sachsen-Anhalt haben Mitteldeutsche Zeitung und Volksstimme fast 12.000 Bürger im Land befragt. Freizeitangebote spielen dabei eine große Rolle. Ein ganz tolles bietet das 32. Volksstimme-Drachenfest, zu dem am 23. September 2023 in Magdeburg bei freiem Eintritt eingeladen wird.

Großes Drachenfest der Volksstimme für die ganze Familie steigt in Magdeburg

In Magdeburg steigt das große Drachenfest der Volksstimme. Dazu gibt es eine Drachenwerkstatt und vieles mehr sowie ein buntes Bühnenprogramm, bei dem kleine und größere Tänzer vom Steps Dancecenter Magdeburg einen Einblick in ihr Können geben.

Der Herbst steht vor der Tür, auch wenn sich das Wetter noch mehr nach Sommer anfühlt. Höchste Zeit, den Drachen aus der Kiste zu holen oder schnell noch eine Bastelrunde einzulegen. Denn schon am morgigen Sonnabend (23.9.2023) geht es los. Da heißt es wieder: Flieg, Drache, flieg! Von 13 bis 17 Uhr steigt das große Drachenfest der Volksstimme.

Übrigens schon zum 32. Mal. Und es ist immer wieder ein schönes Erlebnis, in Gemeinschaft mit vielen anderen Drachenfreunden die kleinen Meister der Lüfte aufsteigen zu lassen. Viele bunte, lustige Farbtupfer tanzen dann über dem Flora-park-Garten. Mit zwölf Stundenkilometern (in Böen mit bis zu 34 Stundenkilometern) pustet auch der Wind ganz ordentlich – wenn die Vorhersage denn auch so eintritt.

Hundeshow, Musikclown und Zaubertricks

Das Wetter dürfte also mitspielen zum Drachenfest, das auch auf dem Boden jede Menge Abwechslung für alle Besucher, von Klein bis Groß, bietet. Und das bei freiem Eintritt! Ein Drachenbauwettbewerb findet in diesem Jahr nicht statt.

Hier eine Übersicht, worauf sich alle Besucher morgen freuen dürfen: - Große Augen wird es bei der imposanten Gartenbahn vom Modellbahnclub Thale geben. - Das Nostalgie-Karussell dreht sich direkt neben der Wurfspiel-Bude und dem XXL-Heißer-Draht.- Das Polizeirevier wird mit einem Streifenwagen vor Ort sein; hier können sich die Kinder gerne mal ins Auto setzen und das Blaulicht ausprobieren.- Vier große Hüpfburgen laden ein zum Toben und Spielen.- In der Keramikmalerei können kleine weiße Keramikfiguren nach Herzenslust bunt bemalt werden.- Natürlich dürfen auch das Kinderschminken und eine Glitzertattoostation nicht fehlen.- Zwei Alpakas möchten gestreichelt und gefüttert werden.- Das Awo-Spielmobil ist mit einem bunten Sport- und Spielprogramm und diversen Spielgeräten dabei.- Die Volksstimme wird eine coole Mal- und Bastelstraße für die kleinen und großen Künstler vorbereiten.- Ein buntes Glücksrad wird sich den ganzen Nachmittag drehen und viele kleine Preise mit dabei haben. - Vobi und Paula freuen sich auf die Besucher und stehen für Erinnerungsfotos bereit. - Und natürlich wird es auch eine Drachenwerkstatt geben, denn wir wollen ja schließlich auch viele bunte Drachen munter am Himmel tanzen sehen.

Auch auf der Bühne wird einiges geboten

Nachwuchs-Cheerleader vom Magdeburger Sportverein 90 bestehen aus zwei Teams. Die Mini-Angels bereiten sich momentan auf die kommende Meisterschaft vor. Die Tiny-Angels sind das Aufbau-Team und bringen neuen Mitgliedern die Grundlagen des Cheerleadings bei. „Wir freuen uns, Ihnen einen kleinen Einblick in unseren Sport geben zu dürfen“, schrieben sie im Vorfeld des Drachenfestes.

Musikclown Riesibisi sorgt für gute Unterhaltung. Er bringt ein 45-minütiges Solokinderprogramm in der Liedtheatertradition des „Kinderzirkus Ach Quatsch“ mit. Die kleinen Gäste dürfen sich auf musikalische Aktionen gegen Langeweile und Muffeljulen, den Nasenbären beim Flöten-Quintett, eine gelbfroschige Jongliernummer und einen frischgewaschenen Popstar mit eigenem Kinderchor freuen.

Das Steps Dancecenter ist beim Drachenfest ebenfalls mit von der Partie. In der im Jahr 2000 von der Magdeburger Diplom-Tanzpädagogin Andrea Hermann gegründeten Tanzschule erlernen tanzbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene in verschiedensten Tanzrichtungen alle notwendigen Tanztechniken und Schritte, um später auf der Bühne ihre Choreografien präsentieren zu können. Zum Drachenfest geben junge Tänzer aus Kinder- und Teens-Kursen einen kleinen Einblick in ihr Können.

Die Drachenfestbesucher können sich zudem auf neue Zaubertricks freuen. Kinder und Erwachsene werden dabei aktiv in die Magie einbezogen. Jamie und Julien, bekannt aus dem Fernsehen mit den Ehrlich-Brothers, wollen ihr Publikum verblüffen.

Außerdem ist eine Hundeshow zu erleben. Jutta Gaßmann und die kleinen Pfoten der ADC AmericanDanceCocker laden zum Pfotenevent ein. Für jeden der tierischen Künstler wurde individuell ein Part für die Show erarbeitet. Auch das Publikum kann mitmachen. Als Sahnehäubchen gehört natürlich das Streicheln, Leckerchenverteilen und Fotos dazu.

Kurzum: Tierisch viel Spaß dürfte rund um das Drachenfest am Nachmittag des 23. September 2023 garantiert sein. Also: Nicht verpassen! Die Volksstimme und alle Akteure freuen sich auf Ihren Besuch und wünschen schon mal viel Freude.

Jamie und Julien präsentieren ihre Zaubershow und wollen das Publikum in ihren magischen Bann ziehen. Foto: Jamie und Julien

Das ist das Programm auf der Bühne

Das ist auf der Bühne beim Drachenfest am Sonnabend, 23. September 2023, im Florapark-Garten am Olvenstedter Graseweg in Magdeburg zu erleben:

13 Uhr: Eröffnung des 32. Drachenfestes

14 Uhr: Tiny- und Mini-Angels geben einen rasanten Einblick in den Sport der Cheerleader vom Magdeburger Sportverein 90

14.15 Uhr: Musikclown Riesibisi hat ein buntes Kinderprogramm in der Liedtheatertradition des „Kinderzirkus Ach Quatsch“ für das Drachenfest im Gepäck.

15 Uhr: Dynamisch, kreativ und erfolgreich – das Steps Dancecenter nimmt uns mit in die Welt der Tänze.

15.30 Uhr: Jamie und Julien ziehen mit ihrer Zaubershow das Publikum in ihren magischen Bann.

16 Uhr: Jutta Gaßmann und die kleinen Pfoten der ADC AmericanDanceCocker laden zum großen Pfotenevent ein.

17 Uhr: Veranstaltungsende