Am 4. Mai 2024 findet die Grüne Messe im Klosterbergegarten und in den Gruson Gewächshäusern in Magdeburg statt. Was kosten die Tickets? Wo kann man parken? Und wie sind die Öffnungszeiten? Hier die wichtigsten Antworten.

Sowohl im Klosterbergegarten als auch in den Gruson Gewächshäusern findet am 4. Mai 2024 die Grüne Messe in Magdeburg statt.

Magdeburg. - Am Samstag, dem 4. Mai 2024, findet die Grüne Messe in Magdeburg auf dem Gelände der Gruson Gewächshäuser und dem Klosterbergegarten statt. Doch was ist die Grüne Messe überhaupt? Wie sind die Öffnungszeiten? Wo kann man parken? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was ist die Grüne Messe in Magdeburg?

Besucher können auf der Grünen Messe Ideen für ein nachhaltigeres Leben in Magdeburg sammeln. Über 40 Aussteller präsentieren in diesem Jahr smarte Lösungen, Angebote und Dienstleistungen für mehr Energieeffizienz und Klimaschutz.

Aber auch an die Familie beziehungsweise Kinder wurde gedacht. So können die Kleinen beispielsweise spannende Experimente rund um das Thema Energie miterleben, Bienen basteln, Alpakas bestaunen oder auf Ponys reiten.

Zudem wird es auch ein Fitnessstudio im Grünen und eine Fahrradversteigerung geben.

Wann und wo findet die Grüne Messe in Magdeburg statt?

Die Grüne Messe findet am Samtag, 4. Mai 2024, auf dem Gelände der Gruson Gewächshäuser sowie dem Klosterbergegarten in Magdeburg statt. Die Adrese lautet: Klosterbergegarten, 39104 Magdeburg, in der Benediktinerstraße. Beginn ist um 10 Uhr. Die Veranstaltung endet um 17 Uhr.

Wie viel kosten die Tickets für die Grüne Messe in Magdeburg 2024?

Die Grüne Messe, auf der Ideen für nachhaltigeres Leben in Magdeburg präsentiert werden, ist für Besucher kostenfrei. Ein Eintritt ist also nicht zu entrichten.

Welche Aussteller sind auf der Grünen Messe 2024 in Magdeburg?

Über 40 regionale Aussteller sind auf der Grünen Messe 2024 vertreten. Diese bieten laut den Stadtwerken Magdeburg, dem Veranstalter der Messe, smarte Lösungen für Energieeffizienz und Klimaschutz, Spezialitäten aus der Region zum Kosten, Ausprobieren und Mitnehmen sowie viele Mitmachaktionen für die Kleinsten an.

Unter anderem sind mit dabei:

Buderus : Vorstellung aktueller Wärmepumpenmodelle

: Vorstellung aktueller Wärmepumpenmodelle Meltem : Technologien zur Wärmerückgewinnung

: Technologien zur Wärmerückgewinnung trittfest : das Mietrad für Magdeburg

: das Mietrad für Magdeburg Autohaus Rogge und Autohaus Stern mit verschiedenen E-Modellen

mit verschiedenen E-Modellen Grünstreifen e.V.: Bauen mit Holz

Bauen mit Holz Fahrradcamper : Reisen mit dem Fahrradcamper

: Reisen mit dem Fahrradcamper Madame Lulu mit veganen Speisen

mit veganen Speisen Leinölmühle Parchen

Bienenhof „Süße Quelle“ aus Oschersleben mit Imkereiprodukten und Mitmachaktion „Kerzen drehen“

aus Oschersleben mit Imkereiprodukten und Mitmachaktion „Kerzen drehen“ Brauserei Gommern u.a. mit Gurkenbrause

u.a. mit Gurkenbrause Pastel Blumencafé mit Kaffee, Kuchen, Blumenkränzen und Topfpflanzen

Wo kann man in Magdeburg bei der Grünen Messe parken?

Kostenpflichtige Parkplätze sind beispielsweise in der Nähe beim Amo Kulturhaus zu finden. Einige kostenfreie Parktaschen sowie Parkplätze für Menschen mit Behinderung stehen für Autofahrer in der Benediktinerstraße bereit.

Welche Vorträge gibt es auf der Grünen Messe in Magdeburg 2024?

Im "Blauen Salon" des Gesellschaftshauses wird es einige Fachvorträge geben, an denen interessierte Besucher ohne Anmeldung teilnehmen können.

11 Uhr: Wärmepumpe mit Rene Herbert, Energieberater bei SWM und Die ENERGIEagentur

Wärmepumpe mit Rene Herbert, Energieberater bei SWM und Die ENERGIEagentur 12 Uhr: Photovoltaik-Lösungen der SWM mit Matthias Polanetzki, PV-Berater SWM Magdeburg und Rene Herbert, Energieberater bei SWM

Photovoltaik-Lösungen der SWM mit Matthias Polanetzki, PV-Berater SWM Magdeburg und Rene Herbert, Energieberater bei SWM 13 Uhr: Ofen Führerschein mit Robert Koch, Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt

Ofen Führerschein mit Robert Koch, Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt 14 Uhr: Photovoltaik-Lösungen der SWM mit Matthias Polanetzki, PV-Berater SWM Magdeburg und Rene Herbert, Energieberater bei SWM

Wie funktioniert die Fahrradversteigerung auf der Grünen Messe in Magdeburg?

Um 15 Uhr werden über 30 Kinder- und Erwachsenen-Fahrräder auf der Grünen Messe in Magdeburg versteigert. Das Mindestgebot für alle Räder liegt laut Veranstalter bei jeweils 20 Euro. Eine Übersicht der Fahrräder ist auf der Webseite der Grünen Messe zu finden.

Alle Fahrräder seien gebraucht, geprüft und in gutem bis sehr gutem Zustand. Die Bezahlung erfolge sofort vor Ort, entweder in bar oder per PayPal. Alle Käufer erhalten laut SWM eine Quittung.