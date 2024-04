Turbulente Tage und Nächte im Magdeburger Stadtpark mit viel Musik unter freiem Himmel: Das Theater in der Grünen Zitadelle zieht mit seinem Sommer-Open-Air wieder an den Adolf-Mittag-See.

Magdeburg. - Mit dem Motto „Sommerfrische auf der Freilichtbühne“ geht das Theater der Grünen Zitadelle in Magdeburg in eine neue Runde. Ab dem 13. Juni führen die Schauspieler und Musikanten ihr neues Programm im Stadtpark auf.

Mit Schlager, Musicals und Märchen entsteht ein Programm für jede Altersgruppe. Unter anderem bekommt die kultige Reihe „Atemlos durch den Park“ eine neue Episode, berichtet Enrico Scheffler. Er ist der musikalische Leiter und Sänger am Theater und steht seit über zehn Jahren auf der Bühne.

In „Verliebt & Verloren – Die Rolle Petry Family“ steht ein junges Paar, das sich für die Umwelt einsetzt vor einem großen Rätsel. Sie wollen heiraten – klimaschützend und bio natürlich. Aber geht das überhaupt? Mit bunter Schlagermusik versucht das Paar eine Lösung zu finden.

Stimmenzauber am Adolf-Mittag-See in Magdeburg

Für harmonische Stimmungen sorgen am 18. Juni ab 18 Uhr die verschiedensten Chöre mit ihren Stimmen. Unterschiedliche Ensembles der Region präsentieren dabei ein Programm, welches von der Volksweise, über Irish Folksongs und Pop bis hin zu ukrainischen Liedern geht.

Ein bereits bekanntes und beliebtes Konzert des Theaters ist „Das kleine Musical-Konzert“. Am Sonnabend, 22. Juni, wird die neue Auflage aufgeführt. Dabei dürfen die Besucher einen Mix aus den schönsten Musical-Momenten erwarten, „voller Mitsing-Momente, die die Stimmung im Park noch feierlicher gestalten“ so Scheffler. Berühmte Lieder aus Klassikern wie „Der König der Löwen“, „Phantom der Oper“, oder Udo Jürgens’ „Ich war noch niemals in New York“ sollen an diesem Abend für eine emotionale Stimmung sorgen und laden zum Mitsingen auf der bunten Reise durch die Welt der Musik ein.

Neue Karaoke-Show beim Sommer-Open-Air

Ab diesem Jahr ist das „Magdeburger SuperHitsSingen“ neu im Programm. Die Karaoke-Show, am 19. Juni um 20 Uhr, gibt den Besuchern die Möglichkeit, Teil einer Gesangsshow zu werden. Die Songtexte werden dabei auf die Leinwände projiziert. „Jeder ist herzlich dazu eingeladen, sich auch in Gruppen das Mikrofon zu holen und zu singen“, erklärt der Leiter.

Theaterprogramm unter freiem Himmel

Dass das Theater sein Programm unter freiem Himmel veranstaltet, war so eigentlich nicht geplant. Durch Corona im Jahr 2020 wurde das Theater gezwungen, sein Programm nach draußen zu verlegen. Während der Corona-Krise erklärte damals Enrico Scheffler: „Wir spielen draußen, denn in den letzten Monaten waren wir lang genug daheim und finden, es ist Zeit, wieder rauszukommen.“

Was anfangs nur eine Notlösung sein sollte, wurde bald zum Favoriten. Scheffler erkannte schnell die Vorteile der Open-Air-Möglichkeit: „Draußen ist es im Sommer besonders schön und die Natur macht ihre eigene Atmosphäre. Wenn es dann dunkel wird, entsteht etwas ganz Eigenes.“ Falls das Wetter nicht mitspielen sollte, gäbe es keine Alternative, aber das sei kein Problem, so der Leiter. Bisher habe es keine Probleme gegeben und selbst bei Niederschlag sei das Publikum vorbereitet gewesen. „Wir müssen das einfach beobachten und dann spontan schauen“, plant Scheffler. Das Blätterdach über der Bühne würde zudem auch noch vieles abfangen. Bei starkem Unwetter wird das Programm abgesagt.

Märchenstunde für die Kinder mit Rotkäppchen

Für die jüngeren Zuschauer wird es ebenfalls ein neues Stück geben – Rotkäppchen. Das Märchen-Musical sorgt mit viel Tanz und Gesang für ein weiteres Highlight. Die Premiere findet am 16. Juni um 11 Uhr statt. Für Schul- und Kindergartengruppen werden auch Spieltermine unter der Woche angeboten. Vom 17. bis 20. Juni hebt sich der imaginäre Vorhang montags bis freitags jeweils 9 und 11 Uhr.

Karten gibt es im Theater in der Grünen Zitadelle, Breiter Weg 8a, und online unter www.theater-zitadelle.com sowie telefonisch unter 0391/59 75 04 09.