Schulentwicklung Grundschulneubau in Magdeburg-Stadtfeld wird offiziell eingeweiht

Der in nur 15 Monaten errichtete Schulneubau in Magdeburg-Stadtfeld wurde jetzt offiziell eingeweiht. 18,8 Millionen Euro wurden dafür investiert. Die Grundschule Am Westring soll dort vierzügig aufwachsen.