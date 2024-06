Magdeburg - Im Elbauenpark hat der berufliche Nachwuchs des Garten- und Landschaftsbaus stattgefunden. Vor Publikum stellten sich Auszubildende aus mehreren Betrieben aus Sachsen-Anhalt den Aufgaben und dem Wettbewerb. Den zweiten Platz belegte das Team aus Lukas Nowak und Alex Sens vom Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg.

Der Eigenbetrieb ist als kommunaler Pflegebetrieb zum Teil für die Bewirtschaftung der Park- und Grünanlagen sowie des straßenbegleitenden Grüns in Magdeburg verantwortlich. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf dem Erhalt der Verkehrssicherheit beispielsweise von Bäumen. Eine weitere zentrale Aufgabe des Eigenbetriebes umfasst die kreative Gestaltung und Unterhaltung der kommunalen Spiel- und Freizeitflächen. Hier entstehen fantasievolle Spiellandschaften, für die Magdeburg über seine Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Zu den Aufgaben des SFM gehören unter anderem auch die Bewirtschaftung der kommunalen Springbrunnen und Wasserspiele sowie des beliebten Bootsverleihs am Adolf-Mittag-See im Stadtpark Rotehorn.

30. Landschaftsgärtner-Cup des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Sachsen-Anhalt: Neben den praktischen Fähigkeiten war auch Wissen gefragt – zum Beispiel beim Bestimmen der Pflanzen. Foto: Joana Obenauff

Geschlagen geben musste sich die beiden Magdeburger nur von Robert Wunderlich und Paul Neumann von der Firma Alpina AG aus Halle, welche Sachsen-Anhalt nun beim Bundeswettbewerb im September auf der „GaLaBau-Messe“ in Nürnberg vertreten werden. Den dritten Platz erarbeiteten sich Paul Tom Maurer und Janek Reimann von der Firma Otto Kittel aus Zorbau im Burgenlandkreis. Im vergangenen Jahr war der Titel nach Magdeburg gegangen.

15 Teams am Start im Magdeburger Elbauenpark

Beim 30. Landschaftsgärtner-Cup traten in diesem Jahr insgesamt 30 Auszubildende aus sachsen-anhaltischen Garten- und Landschaftsbaubetrieben in 15 Zweierteams gegeneinander an. An mehreren Stationen, bewiesen die jungen Landschaftsgärtner ihr fachliches Know-how. Sie bestimmten sicher typische Pflanzen des Garten- und Landschaftsbaus, zeigten ihre Geschicklichkeit im Umgang mit Großtechnik und bewiesen ein gutes Auge bei der Station Vermessung. Hauptaufgabe war die gärtnerische Gestaltung einer Fläche von rund zwölf Quadratmetern.

Zahlreiche Zuschauer, unter denen viele interessierte Hobbygärtner waren, nutzten die Gelegenheit, den angehenden Gartenbau-Profis im Elbauenpark über die Schulter zu schauen und sich den ein oder anderen Tipp für den eigenen Garten zu ergattern. Sie konnten dabei zusehen, wie Klinkerpflaster verlegt, Stauden gepflanzt, Gehölze gesetzt sowie Gabionen mit Recyclingmaterial gefüllt wurden, die mittels einer Auflage zu einem Sitzplatz wurden. Die 14 ehrenamtlichen Jurymitglieder waren begeistert von den Leistungen der jungen Nachwuchskräfte.

Lukas Nowak und Alex Sens aus Magdeburg belegten beim Wettbewerb der Garten- und Landschaftsbauer den zweiten Platz. Foto: Christian Habel

Die Ergebnisse des Wettbewerbs können Besucher bis ins kommende Frühjahr in Augenschein nehmen. Darüber hinaus werden dem Park einige Gehölze erhalten bleiben: Anlässlich des ebenfalls diesjährigen Jubiläums „25 Jahre Elbauenpark Magdeburg“ überlässt der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Sachsen-Anhalt dem Elbauenpark die im Rahmen des Cups gepflanzten 15 Klima-Gehölze als Geschenk.

Entwürfe von Studenten

Die Entwürfe für die Baustelle der angehenden Landschaftsgärtner stammten von angehenden Studenten des Studienganges Landschaftsarchitektur und Umweltplanung der Hochschule Anhalt am Standort Bernburg. Aufgabe für die Studenten war es, eine Plangrundlage für die Baustellen zu entwerfen, die das diesjährige Jubiläum mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit vereint.

Überzeugen konnte die Jury Collin Strobel, dessen Entwurf das Signum des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Sachsen-Anhalt als Gestaltungsgrundlage aufgreift und sich durch die Pflanzen- und Materialauswahl harmonisch in das Gestaltungskonzept des Kleinen Cracauer Anger einfügt. Um ein Zeichen für eine zukunftsorientierte Gartengestaltung zu setzen, wurde in diesem Jahr auf jeder Kleinbaustelle ein Klimabaum gepflanzt.

Das ist der Garten- und Landschaftsbau

Planung, Gestaltung, Anlage und Pflege von Gärten, Parks und anderen Grünanlagen sind die Aufgaben für den Garten- und Landschaftsbau. Es umfasst eine breite Palette von Tätigkeiten, die sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte berücksichtigen.

Zum Tätigkeitsbereich gehören das Entwerfen von Grünanlagen, einschließlich der Auswahl von Pflanzen, Bäumen, Sträuchern und anderen Landschaftselementen wie Wegen, Teichen und Terrassen, die Vorbereitung des Bodens, Pflanzung von Vegetation, Bau von Strukturen wie Pergolen, Mauern und Zäunen sowie die Installation von Bewässerungssystemen, die regelmäßige Pflege von Grünanlagen, der Bau von Garten- und Landschaftselementen, die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit mit der Berücksichtigung ökologischer Aspekte wie der Verwendung von einheimischen Pflanzen, Wassermanagement und die Schaffung von Lebensräumen für lokale Tierarten sowie die Renovierung und Sanierung von Gärten und Landschaften, um sie funktionaler oder ästhetisch ansprechender zu gestalten.

Die Arbeit kann sowohl in städtischen als auch in ländlichen Umgebungen stattfinden und reicht von kleinen privaten Gärten bis hin zu großen öffentlichen Parks und gewerblichen Außenanlagen.