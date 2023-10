Noch bis zum 31. Oktober 2023 laufen die Herbstferien für alle Schulkinder in Sachsen-Anhalt. Spaßbad und Freizeitpark sind beliebt bei Kindern, aber auf Dauer können sich das nur wenige Familien leisten. Sieben Freizeit-Ideen in Magdeburg, die wenig oder gar nichts kosten.

Magdeburg - Halbzeit bei den Herbstferien: Noch bis zum 31. Oktober 2023 können Schulkinder zu Hause entspannen und den Schulstress hinter sich lassen. Die Volksstimme hat sieben Ausflugstipps für wenig Geld zusammengetragen, um an den freien Tagen für mehr Abwechslung zu sorgen:

1. Magdeburger Elbauenpark

Eigentlich gehen die Attraktionen des Elbauenparks immer montags in eine Ruhepause. Aber nicht in den Herbstferien. Von 9 bis 18 Uhr können Kinder und Erwachsene alle Attraktionen besuchen. Die Tageskarte inklusive Eintritt in alle Attraktionen kostet für Kinder 5 Euro, für Erwachsene 8 Euro. Das günstige Grünticket gibt es für 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.

Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt. Eine Extraportion Spaß gibt es für alle Kinder übrigens immer dienstags in den Ferien. Dann heißt es auf der Sommerrodelbahn für Ferienkinder, zweimal fahren, nur einmal zahlen.

2. Herbstwandertag oder Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek

Die Magdeburger Wanderbewegung veranstaltet am 24. Oktober 2023 eine Wanderung unter dem Motto „Herbstferienwandertag mit den Enkelkindern“. Treff- und Startpunkt sind um 10 Uhr am Domplatz. Von hier aus geht es in den Stadtpark. Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene 3 Euro, Kinder zahlen 1 Euro.

Falls es regnet: In der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 beginnt am Dienstag um 16 Uhr das Bilderbuchkino unter dem Titel „Flo & Flügge“ mit anschließender Malstunde. Die kleine Eule Flo gibt keine Ruhe und stellt unermüdlich Fragen. Die große Eule Flügge antwortet stets geduldig. Der Eintritt ist frei.

3. Kinderfilmfest am Moritzhof

Im Moritzhof ist wieder das Kinderfilmfest Max gestartet. Das Fest bietet wieder spannende, lustige und zauberhafte Filme. Am 25. Oktober 2023 laufen um 9 Uhr „Zoe & Sturm“, um 9.15 Uhr „Ernest & Célestine: Die Reise ins Land der Musik“, um 9.30 Uhr „Das fliegende Klassenzimmer“, um 11 Uhr „Elemental“, um 15 Uhr „Titina - Ein Tierisches Abenteuer am Nordpol“ und um 15.15 Uhr „Neue Geschichten von Franz“. Kinder zahlen 4 Euro für die Kinokarte, Erwachsene 6 Euro.

4. Origami im Naturkundemuseum

Das Naturkundemuseum in der Otto-von-Guericke-Straße macht mit Kindern ab sechs Jahren am 24. und am 26. Oktober 2023 eine Reise in die Welt der Urzeitkrebse: Von 14 bis 16 Uhr können Bastelfreunde verschiedenen Krebstiere mit Origami-Papier falten.

Eine Anmeldung ist nur für Kindergruppen erforderlich, der Mitmach-Preis beträgt 1 Euro für das Material. Ansonsten ist der Eintritt in das Naturkundemuseum für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren kostenlos. Erwachsene zahlen 5 Euro.

5. Schatzsuche im Technikmuseum

Clevere Köpfe sind gefragt: Bei einer Schatzsuche im Technikmuseum in der Dodendorfer Straße können Kinder ab 10 Jahren zwischen 10 und 17 Uhr auf die Suche nach Grusons verschollenen Ring gehen. Dabei erkunden sie selbstständig das Museum mithilfe von Such-Sets, die kostenfrei an der Kasse auszuleihen sind.

Die Entdeckungstour wird täglich vom Technikmuseum angeboten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Doch da aufgrund einer beschränkten Zahl an Such-Sets nur bis zu fünf Gruppen gleichzeitig auf Schatzsuche gehen können, lautet die Devise: Wer zuerst kommt, malt zuerst.

Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr kommen dabei kostenlos in das Magdeburger Technikmuseum. Erwachsene zahlen 4 Euro, mit Ermäßigung sind es 2 Euro.

6. Workshop zu Künstlicher Intelligenz

Felicia - das Festival der Künstlichen Intelligenz und Musik lockt in verschiedenen Mitmach-Workshops speziell für Familien. Am 28. Oktober 2023 gibt es im Gesellschaftshaus, Schönebecker Straße 129, die Möglichkeit, einen tanzenden Roboter zu bauen und zu programmieren.

Im Workshop werden die Grundlagen erläutert. Dabei wird die Sensorik vorgestellt – Reaktion auf Berührung, Geräusche und Helligkeitsunterschiede – und anschließend können die Teilnehmer ein eigenes Modell mit verschiedenen Sensoren bauen. Der Eintritt kostet 3 Euro.

7. Tiere entdecken und Halloween-Programm im Zoo

Von Spitzmaulnashorn – den Südamerikanischen Krallenaffen – bis hin zu den Zwergmangusten – es gibt immer etwas zum Staunen und Beobachten im Magdeburger Zoo. In der 20 Hektar großen Parklandschaft sind 700 Tiere zu Hause. Kinder können sich auf zwei Zoospielplätzen ausgiebig austoben.

Zum Abschluss der Herbstferien bietet der Zoo am 30. und 31. Oktober 2023 auch ein Halloween-Programm an. Kinder bis 15 Jahren haben im Magdeburger Zoo freien Eintritt. Erwachsene zahlen 15 Euro. Ab 12 Jahren dürfen Kinder auch ohne erwachsene Begleitung den Zoo besuchen. Der Zoo ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.