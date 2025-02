Nach 34 Jahren an der Förderschule Erich Kästner verabschiedet sich Martina Stumbilich. Die Sekretärin will sich nun auf Sport und Kultur konzentrieren.

Martina Stumbilich war 34 Jahre lang Sekretärin in der Förderschule Erich Kästner in Magdeburg-Buckau.

Magdeburg - 34 Jahre lang war sie die Ansprechpartnerin für Eltern, Lehrkräfte und vor allem Schüler der Förderschule Erich-Kästner in Buckau. Martina Stumbilich war der Kopf der „Schaltzentrale“, wie sie es gerne nennt. Nun geht die 64-Jährige in den Ruhestand. „Ich hab’ den Tag zwar herbeigesehnt, aber noch fühlt es sich auch eher an wie kurz vor dem Urlaub“, erzählt sie. Seit 1991 war sie in der Förderschule in Buckau angestellt, davor hat sie als Schulsekretärin in der Grundschule Salbke gearbeitet.

Besondere Bedürfnisse der Kinder

„Was ich an dem Beruf liebe? Dass jeder Tag anders ist. Es gibt immer eine Überraschung“, sagt Martina Stumbilich. „Morgens macht man sich einen Plan, nimmt sich Dinge vor und am Ende des Tages war doch alles anders, als man zuvor dachte.“

Zur Förderschule kam sie damals durch eine Bekannte. Mit der Zeit habe sie die Kinder in ihr Herz geschlossen: „Unsere Kinder haben nochmal besondere Bedürfnisse. Aber oft brauchen sie nur ein liebes Wort oder Trost, vielleicht ein Pflaster und etwas Süßes dazu.“ Neben den Anliegen der Kinder habe sie sich auch um die der Eltern gekümmert und Besucher der Schule empfangen: „Alle kommen zunächst ins Sekretariat. Alles läuft hier zusammen. Ob Lehrer, Besucher oder Handwerker, die in die Schule kommen.“

Kulturelle Pläne für den Ruhestand

Auch wenn sie ihre Arbeit und vor allem die Menschen aus der Schule vermissen wird, hat sie auch schon zahlreiche Ideen für den Ruhestand: „Ich will wieder mehr Sport treiben und mir mehr Zeit für Kultur nehmen. Außerdem stehen einige Veranstaltungen und Termine von der Familie an.“ Sie sei Teil einer sehr künstlerischen Familie und daher sehr interessiert an Theater und Musik. Aber auch einige Reisen würden auf ihrer Liste für den Ruhestand stehen. „Ich habe auch vor, mich ehrenamtlich zu engagieren“, erzählt die Rentnerin, die sich selbst als „echtes Magdeburger Kind“ bezeichnet.

Ihr Sohn habe ihr schon Karten für Veranstaltungen gekauft und Termine gemacht, damit sie nicht alleine ist. Eigentlich hatte sie ihre Rente nämlich zusammen mit ihrem Mann geplant und sich auf mehr gemeinsame Zeit gefreut. „Leider ist mein Mann ganz plötzlich verstorben“, erzählt sie. Das sei eine harte Zeit für sie gewesen: „Aber hier von den Kollegen wurde ich wunderbar aufgefangen.“ Vertreten hat sie damals Alice Laub. Sie wird nun auch die Nachfolgerin von Martina Stumbilich.

Förderschule in Magdeburg: Nachfolgerin gefunden

Die 34-Jährige sei 14 Jahre lang in der freien Wirtschaft tätig gewesen. Für die eigene Familienplanung habe sie dann nach einer Arbeit mit geregelteren Arbeitszeiten gesucht. Mit Kindern habe sie zuvor nicht direkt gearbeitet, konnte jedoch in der Vertretungszeit in Buckau an der Förderschule Erfahrungen sammeln.

Die letzten Wochen hätten die beiden Frauen gemeinsam dort gearbeitet. Martina Stumbilich verspricht: „Für Fragen stehe ich noch immer zur Verfügung und bin bereit, meine Hilfe auch nach dem Ruhestand noch anzubieten.“ Von den Schülern und Kollegen wurde sie an ihrem letzten Arbeitstag mit einem Programm verabschiedet.