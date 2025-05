Es muss nicht immer ein „Runder“ sein, um zu feiern. Das E-Center (Edeka) in Zerbst hat 31. Bestehen und Geschäftsführer Sebastian Becker lud alle Zerbster zu einer riesigen Open Air-Party mit den Star-DJs Stereoact ein.

Riesenparty am E-Center

Partystimmung in Zerbst beim Auftritt von Stereoact.

Zerbst - Wie Heimatfest schien es am Sonnabendabend, 17. Mai, auf dem Parkplatz vom E-Center Becker in Zerbst. Hunderte Zerbster tummelten sich dort vor der Bühne.

Anlässlich des 31. Geburtstages des Supermarktes hatte Inhaber Sebastian Becker keine Kosten und Mühen gescheut, den Zerbstern ein tolles Open Air-Event zu organisieren. Fabian Niese von der Eventfabrik in Zerbst hatte die Idee, Stereoact dafür zu holen. Das erwies sich als Volltreffer.

Stereoact auf Tuchfühlung mit den Fans. Foto: Petra Wiese

Sängerin Lena Maria Engel und Rico Einenkel beweisen sich als super Bühnenpartner. Foto: Petra Wiese

Konfettibomben beim Open Air mit Sereoact

Stereoact feuern aus allen Rohren - auch mit Konfetti. Foto: Petra Wiese

Sängerin Lena Maria Engel und Rico Einenkel schwören das Zerbster Publikum für den Abend ein. Foto: Petra Wiese

„Die, die immer lacht“ ist ihr großer Hit

Mit Animationen kündigte sich der Hauptact des Abends an: Stereoact. Foto: Petra Wiese

Sängerin Lena Maria Engel heizte den Zerbstern gut ein. Foto: Petra Wiese

Sebastian Seidel - ein Part des DJ Duos Stereoact im Frontbereich der Bühne. Foto: Petra Wiese

DJ Celli übernahm es zunächst, die langsam auf dem umzäunten Festgelände eintreffenden Leute aufzuwärmen. Er übergab dann an The Artcors, für die der Auftritt ein Heimspiel war. Da kam die Party richtig in Gange. Nach einem kurzen Bühnenumbau gehörte die Bühne Rico Einenkel und Sebastian Seidel. Das DJ- und Musikproduzenten-Duo aus dem Erzgebirge heizte dem Publikum ein und die Zerbster hielten trotz einsetzendem Regen durch. Mit dabei Sängerin Lena Maria Engel.

Das Publikum ging voll mit bei dem Auftritt von Stereoact. Foto: Petra Wiese

Rico Einenkel - ein Part von Stereoact, feuerte das Publikum immer wieder an. Foto: Petra Wiese

Sängerin Lena Maria Engel performte für Stereoact. Foto: Petra Wiese

E-Center-Geburtstag verbindet heimische Band mit Superstars

The Artcors legten sich ins Zeug als Vorprogramm von Stereoact. Foto: Petra Wiese

Die Zerbster feierten auch ihre "Heimatband" Artcors. Foto: Petra Wiese

Keiner musste hungern: Bei Tom Hebäcker ließen es sich die Zerbster bei der Stereoact-Party schmecken. Foto:Petra Wiese

Partystimmung auf dem Edeka-Parkplatz in Zerbst - trotz Regen

Andere Töne mit der Zerbster Band Artcors. Foto:Petra Wiese

Er weiß, wie man auch einen unrunden Geburtstag feiert: Sebastian Becker, Chef des E-Centers Zerbst. Foto:Petra Wiese

Das Team des E-Centers war natürlich mit von der Partie bei der Stereoact-Party in Zerbst. Foto:Petra Wiese

Für die Band Artcors war es ein Heimspiel. Foto:Petra Wiese

DJ Celli übernahm das Warmup für Stereoact. Foto:Petra Wiese

Ein unvergessliche Partynacht mit Stereoact in Zerbst

Stereoact heizen die Stimmung an. Foto: Petra Wiese

Stereoact ist ein deutschesDJ- und Musikproduzenten-Duo bestehend aus Rico Einenkel und Sebastian Seidel . Ihren Durchbruch hatten sie mit der Danceversion von „Die, die immer lacht“. Im Februar 2014 hatten sie auf YouTube den Schlager, den Kerstin Ott zehn Jahre zuvor als Hobbymusikerin aufgenommen hatte, entdeckt. Sie unterlegten die Aufnahme mit einem Deep-House-Beat und stellten diesen Remix im April 2014 ins Internet. Der Rest ist Erfolgsgeschichte.