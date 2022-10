Gute Zeiten für Cocktails in Magdeburg: Barkeeper „Baerchen“ ist zurück

Magdeburg - Gut 20 Jahre ist es her, dass Christian Baer zum ersten Mal den Shaker geschwungen hat. Damals war er eigentlich nur Kellner im „Coco“ an der Otto-von-Guericke-Straße in der Magdeburger Innenstadt. Doch Inhaberin Conny Petzke stellte ihn kurzerhand hinter die Bar und brachte ihm alles bei, was man über das Mixen wissen muss. „Sie war die beste Lehrerin“, erinnert er sich an die Barmeisterin.