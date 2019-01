Ein Magdeburger sitzt in Haft. Er hatte zwei Mädchen belästigt. Symbolfoto: Anja Guse

Ein Magdeburger ist am Montag verhaftet worden. Er hatte zwei Kinder in einer Straßenbahn sexuell belästigt.

Magdeburg (ag) l Ende 2018 sind zwei Mädchen (9 und 10 Jahre alt) von einem 49-jährigen Magdeburger sexuell belästigt worden. Der Mann wurde ermittelt und am 28. Januar 2019 einem Haftrichter vorgeführt und verhaftet.

Die erste Tat ereignete sich laut Polizei am 13. November 2018 in einer Straßenbahn. Der Mann setzte sich neben das neunjährige Mädchen und streichelte es am Bein.

Bei einer weiteren Tat, ebenfalls in einer Straßenbahn, stellte sich der Mann vor ein zehnjähriges Kind und spielte an seinem Geschlechtsteil.

Die Polizei wertete Videomaterial aus und konnte so den Mann namentlich ermitteln. Er war bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt. Zudem identifizierten die Kinder den Mann anhand der Bilder zweifelsfrei als Täter.

Bei der kriminalpolizeilichen Vernehmung räumte der Mann die Taten ein.