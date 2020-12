Der angeklagte Stephan B. sitzt zu Prozessbeginn im Landgericht. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Attentäter von Halle 13 Straftaten vor, unter anderem Mord und versuchten Mord. Er hatte am 09. Oktober 2019 am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur versucht, in der Synagoge in Halle ein Blutbad anzurichten. Archivfoto: Hendrik Schmidt/dpa

Die Bundesanwaltschaft hat im Halle-Prozess für Attentäter Stephan B. lebenslange Haft beantragt. Was sagen die Anwälte der Nebenkläger?

Magdeburg l Im Prozess um den rechtsterrorristischen Anschlag auf die Synagoge in Halle geht es am Dienstag, 1. Dezember 2020, in Magdeburg weiter: Nachdem die Bundeanwaltschaft Mitte November lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung für den Angeklagten Stephan B. beantragt hatte, kommen in den nächsten drei Prozesstagen die 21 Vertreter der Nebenkläger zu Wort.



Dafür, wie auch für die Schlussvorträge der Verteidiger und das Schlusswort des Angeklagten sowie die Urteilsverkündigung sind sechs Verhandlungstage geplant. Das Oberlandesgericht Naumburg hatte am Montag mitgeteilt, dass voraussichtlich am 22. Dezember das Urteil fällt.



Stephan B. hatte am 9. Oktober 2019 versucht, bewaffnet die Synagoge in Halle zu stürmen. Als er scheiterte, tötete er eine Passantin sowie einen jungen Mann in einem Döner-Imbiss. Anschließend flüchtete B. und verletzte dabei mehrere Menschen, bevor er von der Polizei festgenommen wurde.