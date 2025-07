Seit Jahrzehnten bietet das Frauenzentrum „Lilith“ in Halberstadt unterschiedlichste Veranstaltungen. Ein Lesekreis gehört dazu, der jetzt eine spannende Begegnung ermöglichte.

Halberstadt. - Einmal im Monat findet im Halberstädter Frauenzentrum „Lilith“ ein Lesekreis statt. Unter der organisatorischen Leitung von Ellen Fauser sind es die Mitglieder selbst, die das Programm bestimmen.

Auf Einladung von Monika Heinze war jüngst die Musikerin Violet Peneva zu Gast in der Gröperstraße 56. Die aus Sofia stammende Musikerin lebt seit 1979 in Halberstadt.

Nach elf Jahren als Kontrabassistin an der Philharmonie Russe, der bulgarischen Donaustadt, begann mit dem Engagement am damaligen Volkstheater Halberstadt 1979 ein neues Kapitel in ihrem Leben.

Blick auf Halberstädter Himmel

Seit 2013 gewinnt neben Musik (Lieblingskomponist Richard Strauss), Literatur (Fokus auf Heinrich Heine, Thomas Mann, Heinrich Böll, Luise Rinser) und Malerei (William Turner) die für Peneva schon immer wichtige Fotografie zunehmend Bedeutung in ihrem Leben. Beispiele für das seit Jahrzehnten gepflegte Hobby stellte sie in einer kleinen Ausstellung vor. „Mein Halberstädter Himmel“ so der Titel der facettenreichen Schau, zeigt die Stadt und ihre Umgebung im Wandel der Jahre und der Jahreszeiten.

Angeregt durch die Ausstellung suchten die Mitglieder des Lesekreises das Gespräch der auch sozial engagierten Violet Peneva, deren Lebensmotto sich am „Gebrauchtwerden“ frei nach Iwan Wasow, dem bulgarischen Nationaldichter, orientiert.