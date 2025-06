Gänsehaut, Grillduft und ganz viel Teamspirit: Der SC Magdeburg ist im Final Four der Handball-Champions-League und die Stadt fiebert mit. Hier erfahrt ihr, wo man die Spiele beim Public Viewing in Gemeinschaft schauen kann.

Handball-Champions-League: Wo in Magdeburg das Final Four mit dem SCM live gezeigt wird

Public Viewing am Wochenende

Gemeinsam mitfiebern: In Magdeburg wird das Final Four der Champions League wieder zum Fan-Erlebnis unter freiem Himmel.

Magdeburg. - Der Traum lebt weiter: Der SC Magdeburg hat es geschafft und ist ins heiß umkämpfte EHF Champions League Final Four eingezogen! Am Wochenende, 14. und 15. Juni 2025, fliegen in Köln die Handbälle durch die Luft, wenn Europas Handball-Elite um den Titel kämpft.