Handwerk der Region Magdeburg feiert Nachwuchs in der Johanniskirche

Magdeburg - Beste Stimmung in der guten Stube der Magdeburger Veranstaltungshäuser: Die Handwerker aus Magdeburg und Umgebung haben am 23. August 2022 die Absolventen der Berufsausbildung in der Johanniskirche gefeiert. In der Region haben 97 junge Menschen die Prüfungen bestanden.