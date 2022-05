Handwerker mit Herz gesucht! Jobangebote und Ausbildungsplätze der ETS GmbH Magdeburg

Fließt Handwerkerblut durch Deine Adern? Hast Du Bock auf einen coolen Job und richtig gute Bezahlung? Dann bewirb Dich jetzt im Team ETS! Gesucht werden Anlagenmechaniker, Elektriker, Elektroniker und Azubis. Einzige Voraussetzung: Spaß an Technik!

Kaum eine Elektro-Sanitär-und Heizungsfirma bietet so viele Einsatzmöglichkeiten, wie die ETS GmbH in Magdeburg. Foto: ETS

Jobangebote und Ausbildungsplätze bei ETS in Magedeburg

Kaum ein Unternehmen im Sektor Elektro-Heizung-Sanität bietet so viele Einsatzmöglichkeiten wie die ETS GmbH. Von der Firmenzentrale in Magdeburg Stadtfeld aus, werden die kleinen, die großen und die ganz großen Jobs koordiniert. Auch die Kollegen mit den kreativen und filigranen Jobs, starten vom Schlachthof Magdeburg aus und kehren täglich dahin wieder zurück. Montage ist hier kein Thema. Denn die täglichen Einsatzorte beschränken sich auf Sachsen-Anhalt. Die Aufgaben sind so breit gefächert, wie das Know-How und die Charaktere im 54-köpfigen ETS-Team, darunter fünf Meister und zehn Azubis. Dieses Team soll wachsen. Gesucht werden Facharbeiter und Auszubildende.

Stellenangebote der ETS GmbH in Magdeburg für Azubis und neue Mitarbeiter. Gesucht werden Anlagenmechaniker, Elektriker und Elektroniker. Foto: ETS

Jobangebote und Ausbildungsplätze:

Anlagenmechaniker und Anlagenmechanikerin

für Sanität-, Heizung-, Klimatechnik und Großbrenner

mit Spezialisierung als Kältetechniker, Heizungstechniker

Gasmotorentechniker, Wärmepumpentechniker oder Sanitärtechniker

Elektriker, Elektrikerin & Elektroniker, Elektronikerin

Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Fachrichtung Gebäudesystemintegration / Smart Home / IT-Technik

„Egal was zu tun ist, an oberster Stelle steht immer die Qualität unserer Arbeit und die Zufriedenheit unserer Kunden“, erklärt Inhaber Andreas Stacker. „Zu unserer Firmenphilosophie gehören außerdem der Respekt vor allen Kollegen und Spaß an unserem Job. Jeder im Team fühlt sich verantwortlich für die ganze Firma, egal ob Azubi oder Fachkraft.“

Egal was zu tun ist, das ETS Team setzt immer auf oberste Qualität und

Zufriedenheit seiner Kunden Foto: ETS

Wer künftig bei ETS als Anlagenmechaniker, Elektriker oder Elektroniker arbeitet, denjenigen oder diejenige erwarten ein familiäres Team und Technik begeisterte Männer und Frauen. Außerdem bietet das Unternehmen:

unbefristeten Arbeitsvertrag

geregelte Arbeitszeiten

keine Montage

Lehrgänge und Schulungen

Meisterschule

Förderungen

Ausbildung

Praxistraining

Überdurchschnittliche und pünktliche Vergütung

Gemeinsame Freizeitaktivitäten & Sport

Die künftigen Mitarbeiter der ETS GmbH erhalten eine betriebliche Altersvorsorge und Weihnachtsgeld. Außerdem unterstützt Geschäftsführer Andreas Stacker die Gesundheitsbewussten und Sportler in seinem Team. Denn die Firma übernimmt die Kosten fürs Fitnessstudio. Außerdem sind im Arbeitsvertrag enthalten:

Monatlicher Einkaufsgutschein

Kita-Zuschuss

Firmenhandy und Tablet

Hochwertiges Werkzeug

Voll ausgestatteter Firmenwagen mit Tankkarte

Berufsbekleidung mit jährlichem Ausstattungsbudget

Regelmäßige Mitarbeitergespräche

Arbeiten ist das ein, Sport und Spaß das andere. Für beides ist Platz Im ETS Team.

Hier bei der Firmenstaffel Foto: ETS GmbH

ETS setzt auf Teambuilding und Sport

„In unserem Team wird nicht nur von Gemeinschaft gesprochen, sondern wir leben das Prinzip“, berichtet der Geschäftsführer. „Teambuilding ist uns wichtig. Dabei beruhen natürlich alle Unternehmungen und Firmenevents auf Freiwilligkeit.“ So nimmt das ETS-Team regelmäßig an der Firmenstaffel, bei Iron Race und beim Taffmadder teil.



Kinderheim „Eulennest“ in Jerchel und das ETS-Team

Mitarbeiter, die sich gern sozial engagieren, können sich bei einem Herzensprojekt der ETS GmbH einbringen. Denn das soziale Engagement von den Mitarbeitern um Andreas Stacker kommt den Kindern im Kinderheim „Eulennest“ in Jerchel zu Gute.

Das ETS Team und das Kinderheim „Eulennest“ in Jerchel sind eng miteinander verbunden. Geschäftsführer Andreas Stacker und seinen Mitarbeitern unterstützen die Kinder seit Jahren. Es ist eine Herzensangelegenheit: Foto: ETS

„Das Kinderheim in Jerchel wird von uns seit mehreren Jahren unterstützt“, berichtet der Geschäftsführer. „Wir unterstützen die Einrichtung nicht nur mit finanziellen Mitteln. Gemeinsam mit den Kindern gehen wir Projekte an. So haben wir eine Fahrrad AG gegründet, in der wir Fahrräder gemeinsam putzen und reparieren. Wir machen mit den Kindern jedes Jahr eine Weihnachtsfeier und viele andere Aktionen. Gedankt bekommen wir das mit einem Lächeln der Kinder. Diese Arbeit ist uns eine Herzensangelegenheit und macht riesig Spaß. Es gibt nichts Schöneres, als die Kinder in Jerchel glücklich zu sehen“, so Andreas Stacker. Ein kürzlich gegründeter Förderverein soll die Unterstützung des Kinderheims weiter voranbringen und auch andere hilfsbereite Menschen einbeziehen.

Das ETS Team verbringt Zeit mit den Kindern, kümmert ich um Spenden und

plant gemeinsame Projekte. Foto: ETS

Kontakt und Adresse der ETS GmbH



Wer einen Job als Anlagenmechaniker, Elektriker, Elektroniker oder eine Ausbildungsstelle in diesen Berufen sucht, der kann seine Bewerbungsunterlagen an [email protected] oder an folgende Adresse senden:

ETS-Elektro-Heizung-Sanitär-GmbH

Johann-Gottlieb-Schoch-Straße 3

39108 Magdeburg

Weitere Informationen erhalten Bewerber und Azubis unter Telefon 0391 / 63 10 40 41.