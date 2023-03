Die Schülerinnen Mia, Emily und Leila (von links) gehen in den Hort des Albert-Einstein-Gymnasiums in Magdeburg. Seit Februar gibt es dort ein Handyverbot für die Kinder und Jugendlichen.

Magdeburg - Videos anschauen, Fotos liken und Sprachnachrichten an Freunde schicken – die Nutzung von Social Media geht immer früher los. Ein Smartphone gehört auch bei Kindern der fünften und sechsten Klasse in die Schultasche. Die ständige Nutzung von TikTok, Instagram und Co. wurde in dem Hort des Albert-Einstein-Gymnasiums allerdings unterbunden.