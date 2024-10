Die Gedenkwand mit der Aufschrift "Ihr seid niemals alleine!" am Magdeburger Stadion wurde umgestaltet. Zur Einweihung lädt der 1. FC Magdeburg am 27. Oktober 2024 ein.

FCM-Fans erinnern an verstorbene Fußball-Anhänger: Gedenkwand am Stadion wurde umgestaltet

Hannes-Gedenktag in Magdeburg

Unterhalb der Wand mit der Aufschrift „Ihr seid niemals alleine!“ wurde unter anderem ein Kiesbett angelegt. Hier haben FCM-Fans die Möglichkeit, an verstorbene Clubfans aus ihrem Umfeld zu erinnern.

Magdeburg - Die Gedenkwand neben dem Eingang Nord 1 des Stadions, die mit dem markanten Satz „Ihr seid niemals alleine!“ versehen ist, hat ein neues Umfeld erhalten. Rund um die bestehende Fassade am Block U wurde ein frisches Kiesbett angelegt, das von Steinen, Pfosten und Kordeln umrahmt wird. In diesem neu gestalteten Bereich sind alle Besucherinnen und Besucher eingeladen, innezuhalten und verstorbener Fans des FCM zu gedenken, erklärt der Verein auf seiner Website.

Offizielle Einweihung Die feierliche Einweihung des Ensembles findet anlässlich des 8. Hannes-Gedenktags am Sonntag, 27. Oktober 2024, um 11.30 Uhr vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 statt.

Fans sind eingeladen, den Gedenkort zu besuchen und persönliche Andenken wie Blumen, Kerzen oder Fotos niederzulegen, um ihrer verstorbenen Freunde und Bekannten aus der FCM-Fangemeinde zu gedenken.

Offizielle Einweihung vor Heimspiel des 1. FC Magdeburg

In Anwesenheit von Horst und Silke Schindler (es sind die Eltern des vor acht Jahren verstorbenen FCM-Fans Hannes Schindler) werden Vertreter von FCM, „FanRat“ und Block U in kurzen Reden die Bedeutung des Gedenkens und der Trauerkultur beim 1. FC Magdeburg betonen und an Hannes erinnern.

Das teilt der FCM weiter mit. Zum Abschluss wird der Fußballclub zu Ehren aller verstorbenen Clubfans einen Kranz vor der Gedenkwand niederlegen.

Neben der neu umrahmten Wand stehen seit einigen Wochen zusätzlich neue Bänke bereit, die der „FanRat“ aufgestellt hat. Ein Sprecher berichtete, dass Bürger schon länger über das Fehlen von Rastplätzen geklagt hatten.

Positive Resonanz in sozialen Netzwerken

Diese wetterbeständigen Kunststoffbänke laden dazu ein, eine Pause einzulegen und sind für jedermann zugänglich – also nicht nur für Fußballfans.

Die gestaltete Gedenkwand stößt in den sozialen Netzwerken auf ein großes positives Echo: „Eine ganz tolle Sache. Jeder verstorbene Clubfan hat es verdient, dass man auch vor Ort an ihn denken kann“, lautet beispielsweise ein Kommentar auf Facebook. Andere loben die Initiative als „eine klasse Wertschätzung“ und eine „wunderbare Geste“ seitens des Vereins und der Fanszene.