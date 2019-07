Teddy wohnt jetzt in einer Kita in Niederndodeleben bei Magdeburg. Foto: Polizei Magdeburg

Endlich ist Teddy in seinem neuen Zuhause - einer Kita - angekommen. Der Kuschelbär war im April 2019 allein in Magdeburg unterwegs.

Magdeburg/ Niederndodeleben l Geschafft! Der kuschlige Fund-Teddy aus Magdeburg ist endlich in seinem neuen Zuhause angekommen. Am 16. Juli 2019 wurde er - unter freundlichem Polizeischutz - in die Awo-Kita "Börderübchen" in Niederndodeleben bei Magdeburg gefahren. Die Mädchen und Jungen der Kita hatten ihn schon sehnsüchtig erwartet, begrüßten den hellbraunen Bären bereits an der Tür mit Rufen: "Teddy, Teddy, Teddy!"

Doch was war geschehen?

Teddy in Magdeburg verloren

Am 2. April 2019 ging bei der Polizei in Magdeburg eine Meldung über einen Teddy-Bären ein, der auf dem Magdeburger Ring saß. Allein. Mutterseelenallein. Aber in gutem Zustand. Kaum Blessuren. Dafür den Tränen nahe.

Also fassten sich die Beamten ein Herz und nahmen Teddy kurzerhand mit. Anschließend suchten die Beamten öffentlich nach den "Eltern" des Teddys, doch niemand meldete sich. Kein Kind schien den 56 Zentimeter großen niedlichen Bären zu vermissen.

Und so wohnte der Kuschelbär bis zum Dienstag bei der Polizei in Magdeburg. "Er war fast schon zu einem vollwertigen Kollegen geworden", erzählt Polizeisprecherin Heidi Winter mit einem Schmunzeln.

Teddy wohnte bei der Polizei

Doch das Revier ist - bei aller Liebe - für einen Teddy kein geeigneter Ort zum dauerhaften Wohnen. Umso erfreuter waren Polizei und Bär, dass die Kita "Börderübchen" den Kleinen gern aufnehmen würde. Und so durfte Teddy am Dienstag umziehen. Natürlich wurde er auf seinem Weg in sein neues Zuhause von seinen Freunden von der Polizei begleitet.

Kaum angekommen, wurde der Bär von den Kindern herzlichst begrüßt. Die Mädchen und Jungen stimmten sogleich ein Lied an - zum Heulen schön. Selbst die Polizisten waren sehr gerührt und den Tränen nahe. Und damit sich der Bär auch wirklich willkommen fühlt, bekam er sofort ein T-Shirt der Kita übergezogen.

Jetzt muss Teddy nur noch einen wohlklingenden Namen bekommen. Über diesen soll in der nächsten Sitzung des Kinderparlaments abgestimmt werden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Teddy hilft Kindern

Bereits vor dem Umzug von Teddy hatte Awo-Sprecherin Angelika Heiden erklärt, dass der Kuschelbär bei der pädagogischen Arbeit mit den insgesamt 138 Mädchen und Jungen eingesetzt werden soll.

Die Polizei ist auf jeden Fall froh, dass Teddy ein so schönes Zuhause bekommen hat und sich künftig so viele liebevolle Hände um den Kleinen kümmern werden.