Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der RTL2 Sozialreportage "Hartz und herzlich" treffen die Protagonisten der verschiedenen Städte aufeinander und blicken gemeinsam auf ihre Geschichten zurück. Die Magdeburger werden dabei zum ersten Mal die Rostocker persönlich kennenlernen.

Im Zuge des zehnjährigen Jubiläums der RTL2-Sozialreportage "Hartz und herzlich" treffen die Magdeburger und Rostocker Protagonisten aufeinander. Rentnerin Siggi aus Magdeburg erzählt dabei über ihre Zeit im Stasi-Gefängnis und die Obdachlosigkeit.

Magdeburg/Rostock/DUR. – 700 Folgen, 37.000 Sendeminuten und mehr als 500 Schicksale von Menschen aus 20 Städten: Die RTL2-Sendung "Hartz und herzlich" hat sich zu einer der langlebigsten Sozialreportagen des deutschen Fernsehens entwickelt.

Lesen Sie auch: "Hartz und herzlich"-Magdeburg: Das sind die Protagonisten

Zum zehnjährigen Jubiläum treffen nun Protagonisten aus verschiedenen Städten aufeinander und blicken auf ihre Geschichten zurück. Dabei sind auch die Protagonisten aus Magdeburg und Rostock.

"Hartz und herzlich"-Jubiläum: Magdeburger bekommen Besuch aus Rostock

Die siebenköpfige Familie von Sandra und Henning aus Magdeburg ist erst seit 2025 bei "Hartz und herzlich" auf Sendung. "Wir gucken jede Folge, die mit Rostock zu tun hat", erklärt Henning stolz.

Wie groß ihre Begeisterung für die Sendung ist, zeigt auch der Name ihres Haustiers: Ihre Bartagame heißt Kowalski und trägt damit den Namen eines Rostocker Fanlieblings. Mit seinem rauen Seemanns-Humor überzeugte der Rostocker in der Sendung bis zu seinem Tod im Jahr 2024.

Im Zuge des Jubiläums bekommen sie Besuch von Rostockerin Sandra, die seit 2018 bei der Sendung dabei ist, und drei ihrer sechs Kinder.

Gemeinsam geht es zu einem Ausflug in die Magdeburger Trampolinhalle SkyFly im Florapark. Das Fazit zu den Protagonisten aus Magdeburg fällt eindeutig aus: "Ihr seid cool und die Trampolinhalle ist noch cooler", so Sandra aus Rostock.

Lesen Sie auch: Trauer bei Fans und Familie: Sechsfacher Vater Markus aus Magdeburg überraschend verstorben

"Hartz und herzlich": Der Weg aus der Obdachlosigkeit

Auch Rentnerin Siggi aus Magdeburg kann sich über Besuch aus dem Norden freuen. Pamela, genannt Pam, reist aus Rostock an.

Diese ist bereits seit 2022 ein Teil von "Hartz und herzlich", lebte bei ihrem ersten Auftritt noch als Obdachlose mit ihrer Hundedame in einem Zelt. 2024 erfüllt sich ihr Traum von einer eigenen Wohnung. "Mein Leben hat sich zu 100 Prozent geändert", so Pam.

Lesen Sie auch: Hartz und Herzlich auf RTL2: So war die erste Folge aus Magdeburg

Siggi kann ihre Lage gut nachvollziehen. Mit 18 lief sie von Zuhause weg, schlief zeitweise auf der Straße, suchte Zuflucht im Alkohol und verweigerte es, arbeiten zu gehen – eine Lebensweise, die zu DDR-Zeiten sogar strafrechtlich durch die Stasi verfolgt wurde.

Rentnerin Siggi (links) aus Magdeburg bekam Besuch von der Rostockerin Pamela. Screenshot: RTL+/Hartz und herzlich

"Am 1. November 1976 wurde ich inhaftiert und wusste gar nicht mehr, was los ist", erzählt die Rentnerin. Und weiter: "Als ich damals aus dem Gefängnis kam, habe ich zu mir gesagt 'Du wirst nie wieder wohnungslos'".

Die beiden teilen noch eine weitere Gemeinsamkeit: Sie haben mit Micky, einem weiteren Protagonisten aus Magdeburg, denselben Ex-Freund.

"Hartz und herzlich": Micky aus Magdeburg erneut obdachlos

Dieser ist für das "Hartz und herzlich"-Jubiläum wiederum nach Rostock gefahren. Dort besucht Micky die Rostocker Protagonisten Carsten und Antje.

Gemeinsam geht es auf eine Kartbahn. Dort sprechen die Protagonisten auch über Mickys aktuelle Obdachlosigkeit: "Die Wohnungssuche steht aktuell im Vordergrund."

Auch interessant: "Hartz und Herzlich" bei RTL2: "Magdeburg ist eine Drecksstadt"

Zur Erinnerung: 2021 hatte eine Mitarbeiterin des Vereins Machdeburjer mit Herz e.V. dafür gesorgt, dass Micky nach über einem Jahr in Obdachlosigkeit eine neue Wohnung bekam.

2023 vergaß er jedoch, den Weiterbewilligungsantrag für sein Bürgergeld zu stellen. Die Zahlungen vom Jobcenter blieben aus und Micky verlor die Wohnung.

Micky (links) aus Magdeburg besuchte Carsten und Antje in Rostock. Gemeinsam ging es auf eine Kartbahn. Screenshot: RTL+/Hartz und herzlich

Den Vorschlag von Carsten und Antje, nach Rostock zu ziehen, lehnt Micky jedoch ab: "Ich lande immer wieder in Magdeburg. Es ist meine Heimat. Wenn ich nicht meinen Dom sehe, dann bin ich nicht ich."

"Hartz und herzlich": Lisa und Leon wünschen sich Sorgerecht für Tochter Emma zurück

Die gebürtige Rostockerin Cindy, Tochter von Sandra, ist seit 2017 bei "Hartz und herzlich" dabei. Damals war sie gerade schwanger und zog in ein Mutter-Kind-Heim.

Ihre Tochter Melodie ist inzwischen in der Schule, lebt aber in einer Pflegefamilie. Auch als Cindy 2018 erneut schwanger wurde und Tochter Clara bekam, wurde ihr diese weggenommen. Seit 2021 ist sie mit Ossi zusammen und lebt inzwischen bei ihm in Ostfriesland.

Für Lisa und Leon war der Verlust des Sorgerechts von Tochter Emma nicht leicht. Für das Jubiläum von "Hartz und herzlich" besuchten sie die Rostockerin Cindy und deren Freund Ossi in Ostfriesland. Screenshot: RTL+/Hartz und herzlich

Im Rahmen des Jubiläums bekamen die beiden Besuch von Leon und Lisa, die mittlerweile in Schönebeck wohnen. Mit Tochter Emma haben die beiden eine ähnliche Erfahrung durch: "Wir waren damals mitten im Umzug. Emma war für eine Nacht bei den Nachbarn. Als wir sie zurückbekommen haben, hatte sie einen RS-Virus", erzählt Leon. Obwohl sich die beiden um ihre Tochter kümmerten, entzog das Jugendamt ihnen das Sorgerecht.

Lesen Sie auch: "Hartz und Herzlich": Jugendamt prüft Familie in Schönebeck – Mutter kämpft um Tochter

Für die jungen Eltern eine dramatische Situation: "Es ist als ob einem das Herz herausgerissen wird", erzählt Cindy im Rückblick. Noch heute wünschen sie sich das Sorgerecht für ihre Tochter zurück.

"Hartz und herzlich": Kandidaten kämpfen mit Anfeindungen in den Sozialen Medien

Der Magdeburger Dennis hat sich mit seinen Kindern Joelle und Bryan auf den Weg nach Warnemünde gemacht. Gerade für den neunjährigen Bryan ist der Ausflug ein echtes Erlebnis, denn er ist zum ersten Mal am Strand.

Dennis (Dritter von rechts) reiste mit Tochter Joelle und Sohn Bryan nach Warnemünde. Dort trafen sie Rostockerin Brigitte und ihre Töchter Jana und Nicole. Screenshot: RTL+/Hartz und herzlich

Dort treffen sie auf die Rostockerin Brigitte und ihre Töchter Jana und Nicole. Gemeinsam geht es in eine Strandbar. Beide Familien sind seit 2025 bei "Hartz und herzlich" im TV zu sehen.

Obwohl es nach der Ausstrahlung der Folgen aus dem Bekanntenkreis viel Zuspruch gab, hatten sie auch mit Anfeindungen in den Sozialen Medien zu kämpfen

"Manchmal werde ich über solche Sachen richtig wütend", so Brigitte. Dennis ergänzt mahnend: "Man sollte immer daran denken: In so eine Situation kann jeder einmal geraten".

Die Folgen zum zehnjährigen Jubiläum von "Hartz und herzlich" können auf RTL+ im Stream geschaut werden.