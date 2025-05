Am Magdeburger Hasselbachplatz tut sich etwas. Mit der „Moon Bar“ eröffnet dort bald ein neues Lokal, das auf kreative Cocktail-Kreationen setzt. Das haben die Betreiber vor.

Ausgefallene Cocktails und argentinisches Flair: So extravagant wird die „Moon Bar“ in Magdeburg

Neueröffnung am Hasselbachplatz

Mustafa Imiah (l.) und Hadi Bou Saad eröffnen am Hasselbachplatz die "Moon Bar".

Magdeburg. - Noch sind die Schaufenster verhangen und der alte Name ist im Schaukasten neben dem Eingang zu lesen. Doch laut Hadi Bou Saad ist das neue Schild bereits bestellt und findet bald seinen Platz an dem Lokal am Hasselbachplatz. Gemeinsam mit Mustafa Imiah eröffnet er die „Moon Bar“ und möchte damit internationales Flair nach Magdeburg bringen.