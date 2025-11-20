Für ein besseres Sicherheitsgefühl Hausverbot für Kriminelle in Bussen und Straßenbahnen in Magdeburg?
Ob an der Haltestelle, im Bus oder in der Bahn: Immer wieder werden in Magdeburg Straftaten verübt. Täter sollten in besonders schweren Fällen von den MVB ein Hausverbot bekommen, findet eine Fraktion im Stadtrat.
Aktualisiert: 20.11.2025, 09:02
Magdeburg. - Sollten Menschen, die Straftaten in Bussen und Bahnen oder an Haltestellen der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) verüben, Hausverbote erteilt bekommen? Die AfD-Fraktion wollte dies mit einem Antrag im Stadtrat erreichen.