  Sicherheit im ÖPNV: Debatte um Hausverbote im Nahverkehr - Stadtrat lehnt AfD-Antrag ab

Für ein besseres Sicherheitsgefühl Hausverbot für Kriminelle in Bussen und Straßenbahnen in Magdeburg?

Ob an der Haltestelle, im Bus oder in der Bahn: Immer wieder werden in Magdeburg Straftaten verübt. Täter sollten in besonders schweren Fällen von den MVB ein Hausverbot bekommen, findet eine Fraktion im Stadtrat.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 20.11.2025, 09:02
Eine neue Straßenbahn der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) fährt an der Haltestelle Alter Markt in Magdeburg vor. In Bussen und Straßenbahnen, aber auch an Haltestellen, kommt es immer wieder zu Straftaten. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Sollten Menschen, die Straftaten in Bussen und Bahnen oder an Haltestellen der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) verüben, Hausverbote erteilt bekommen? Die AfD-Fraktion wollte dies mit einem Antrag im Stadtrat erreichen.