Für ein besseres Sicherheitsgefühl Hausverbot für Kriminelle in Bussen und Straßenbahnen in Magdeburg?

Ob an der Haltestelle, im Bus oder in der Bahn: Immer wieder werden in Magdeburg Straftaten verübt. Täter sollten in besonders schweren Fällen von den MVB ein Hausverbot bekommen, findet eine Fraktion im Stadtrat.