Havarie in Magdeburg: Neue Sperrung an der Schönebecker Straße

Wegen notwendiger Reparaturarbeiten an Gleisen der Straßenbahn kommt es ab Dienstag (3. Mai) zu einer neuen Sperrung in der Schönebecker Straße. Der Kfz-Verkehr wird umgeleitet und Haltestellen verlegt.

Stadteinwärts muss ab dem Schanzenweg in Magdeburg eine Umleitung gefahren werden.

Magdeburg - Neue Einschränkungen an der „Schönebecker“: Aufgrund von Reparaturarbeiten an einem havarierten Gleis der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) kommt es ab dem heutigen Dienstag zu Behinderungen im Abschnitt zwischen Schanzenweg und Am Wolfswerder.

Demnach kommt es stadteinwärts zu einer Sperrung für den (motorisierten) Individualverkehr, wie die MVB mitteilen. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie verläuft über Schanzenweg, Salbker Straße und Leipziger Straße. In Richtung Schönebeck soll der Verkehr dagegen einspurig an der Baustelle vorbeigeführt werden. Die Arbeiten sollen voraussichtlich zwei Wochen andauern, heißt es.

Der Straßenbahnbetrieb soll derweil nicht beeinträchtigt sein. Die Busse der Linie 57 in Richtung Buckau (Wasserwerk) sollen über die Hettstedter Straße und Sandbreite zur Wendeschleife verkehren. Die Gegenrichtung läuft ungestört.

Unterdessen muss die Haltestelle „Hettstedter Straße“ in Fahrtrichtung Buckau um 150 Meter vorverlegt werden. Die Ersatzhaltestelle „Buckau (Wasserwerk) Ankunft“ befindet sich folglich in der Sandbreite.