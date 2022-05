Verkehr Heimspiel in MDCC-Arena: Fans des 1. FC Magdeburg dürfen auf neuem Gästeparkplatz parken

Zum Heimspiel des 1. FC Magdeburg am Sonnabend (23. Oktober) gegen Viktoria Berlin werden bis zu 20 000 Zuschauer in der MDCC-Arena erwartet. Bei der Parksituation bahnt sich etwas Entspannung an.