Am Sonntag (18. Juni) steigt der nunmehr neunte „Heinz-Kunstmarkt“ in Magdeburg-Buckau. 60 Künstler werden erwartet. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm.

"Heinz-Kunstmark“ in Magdeburg: Wenn Buckau zum Freiluftatelier wird

Magdeburg - Der Stadtteil Buckau hat sich in den vergangenen Jahren als lebendiges Künstlerviertel in Magdeburg etabliert. Das liegt auch am alljährlichen „Heinz-Kunstmarkt“, der als großes Freiluftatelier die (kreative) Vielfalt im Kiez präsentiert.

An diesem Sonntag, 18. Juni, ist es wieder soweit. Von 11 bis 18 Uhr steigt der nunmehr neunte „Heinz“ im Buckauer Engpass. 60 Künstler sollen an diesem Tag einen Einblick in ihr kreatives Schaffen geben.

„Zu sehen sein wird ein Potpourri diverser Kunstgattungen und -techniken - von der Malerei bis zur Radierung, von Assemblage, Aquarell und Collage bis hin zu Plastik-, Skulptur- und Druckkunst“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins Buckauer Kunst- und Kulturdilettanten, welcher den Kunstmarkt organisiert.

Musiker treten auf

Auch ein (musikalisches) Rahmenprogramm wird abermals geboten. Ab 10 Uhr sind Susanne Hofmann (Violine) und Sora Yu (Klavier/Orgel) in der St.-Gertrauden-Kirche zu hören. Sonny Thet (Cello) und Gregor Schienemann (Gitarre) spielen um 15 Uhr Musik von Pop bis Klassik und um 18 Uhr singt der Kammerchor Laudate.

Parallel zur Kunstschau spielt um 12 und 14 Uhr vor der Kirche Jazz-Musik von „Miss April“. Ab 16 Uhr folgt Deutschrock mit den „Fabelhaften Buckau Boys“. Am Wendehammer sind auf einer Singer/Songwriterbühne außerdem ab 11 Uhr „FRE eUS“ sowie das Duo „Under Bridges“ (13 und 15 Uhr) zu erleben.

Auf dem Kirchberg werden überdies Erzähler des Vereins „Siebenmeilenworte“ präsent sein. Die (jungen) Besucher können dort Märchen lauschen.