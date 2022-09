Herbstmesse: Das älteste Volksfest in Magdeburg ist zurück

Magdeburg - vs

Es ist seit der Ersterwähnung 1010 die nunmehr 1011. Herbstmesse, die über die Jahrhunderte zwar häufig ihren Namen wechselte, aber doch immer für viel Spaß sorgte. Damit ist es auch das älteste Volksfest in Deutschland.

Dafür bauen Maximilian Nüßner und Tobias Riechert (auf dem Foto von links) nun auf dem Messeplatz Max Wille in Magdeburg neben zahlreichen anderen auch das Fahrgeschäft „Magic“ auf. Viele Handgriffe sind nötig, bis alles sich dreht und farbenfroh blinkt.

Ihre Fahrgäste begrüßen die Schausteller dann vom 23. September bis 16. Oktober 2022. Um 15 Uhr startet die Messe am 23. September mit einem Gläschen Sekt für alle Eröffnungsgäste auf dem 35 Meter hohen Riesenrad am Eingang.

Schausteller versprechen viele Attraktionen

Das Riesenrad wird laut Veranstalter ab dem 11. Oktober von einem 12 Meter hohen Nostalgie-Riesenrad abgelöst, das sich viele Elbestädter sehnlichst wieder nach Magdeburg gewünscht hätten, weil es in früheren Zeiten ein Aushängeschild der Messe war.

Der Magdeburger Schaustellerverein VSG selbst bietet viele Attraktionen auf der Herbstmesse - dem größten Volksfest der Elbestadt. So dürfen sich Rummelfans wieder auf die rasante Achterbahn „X Racer“ freuen. Zu den großen Fahrgeschäften gehören „Breakdance“, „Magic“, „Musikladen“, „Soundmachine“, „Südseewelle“, eine Piratenschaukel und zwei Autoscooter. Es gibt ein 7D-Kino und eine „Geisterbahn auf Schusters Rappen“. Die Kinder können sich auf zehn Fahrgeschäfte vergnügen, u.a. Babyschleife, Eisenbahn oder Kettenflieger.

Weiß-blau werden nicht nur am Riesenrad und im Festzelt die bestimmenden Farben sein, sondern auch auf dem Festplatz, der zur besten Oktoberfestzeit leckere kulinarische Verlockungen bietet. Zu ihnen gehören Magdeburger Schmalzkuchen, gebrannte Mandeln, Zuckerwatte, Crêpes, Bratwurst, Weiß-, und Bockwurst, Hendl, Pommes, Langos, Schaschlik, kandierte Früchte und vieles mehr.

Eintritt für 1 Euro

Der Besuch der Herbstmesse verspricht nicht nur Dirndl-Trägern und Lederhos-Fans viel Spaß, auch junge Familien können einige schöne Stunden verleben. Ob an Losbuden oder Schießhallen, beim Pfeilwerfen, beim Entenangeln, am Penny-Pusher oder Greifer – der Spaß kommt hier nirgends zu kurz, versprechen die Veranstalter.

Traditionell bietet die Herbstmesse an einigen Tagen Ermäßigungen an. Dazu gehört der Mittwoch, der als Familientag reduzierte Preise an allen Geschäften bietet. Einmal bezahlen und zweimal fahren ist möglich am 30.09.2022 beim „Tag der SWM“, am 7.10.2022 beim „Tag der Stadtsparkasse“ und am Freitag, 14.10.2022 beim „Tag der MVB“. Der ebenfalls traditionelle Gottesdienst im Autoscooter findet am Sonntag, 9. Oktober, 10.00 Uhr auf dem Autoscooter der Firma Sven Engelbrecht statt.

Der Eintritt zur Herbstmesse beträgt 1 Euro. Ausgenommen sind Kinder bis zu 6 Jahre und alle Oktoberfestbesucher. Mit der Erweiterung durch die „Mückenwiesen“ sei die Herbstmesse nun auch ein Ort für urige Gemütlichkeit und ausgelassene Stimmung geworden, heißt es abschließend in der Ankündigung der Schausteller.