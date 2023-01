Hersteller von Medizinprodukten setzt auf Magdeburg

Human Diagnostica setzt auf Magdeburg. Das Unternehmen, das nach der Wende in der Landeshauptstadt einen Standort aufgebaut hat, ist 50 Jahre alt geworden.

Human Diagnostics entwickelt und produziert in Magdeburg an Produkten zur Diagnostik von Krankheiten.

Magdeburg - Die Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mit Produktionsstandort in Magdeburg und Hauptsitz in Wiesbaden hat ihr 50-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet seit seiner Gründung im Jahr 1972 Produkte für die In-vitro-Diagnostik in medizinischen Laboren weltweit. Seit Jahren arbeitet es auch mit staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zusammen, um Regionen mit eingeschränkter Infrastruktur sowie Konfliktgebiete der Welt mit angepassten Lösungen zu versorgen.