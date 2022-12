Hier entstehen neue Krippenplätze in Magdeburg

Betreuungsplätze für Kleinkinder in Magdeburg sind mitunter rar gesät. Doch es werden neue Kapazitäten geschaffen. Schon jetzt sind Anmeldungen für das neue Kitajahr möglich.

Kita-Leiterin Madeline Reichardt (links) versenkt am Dienstag (13. Dezember) eine Zeitkapsel auf dem Baugrundstück.

Magdeburg - Der Bedarf an Krippenplätzen in Magdeburg ist hoch. Im Hinblick auf die bevorstehende Intel-Ansiedlung sowie dem damit einhergehenden Zuzug an Familien müssen wohl gerade im Süden der Stadt neue Kapazitäten für die Kinderbetreuung geschaffen werden.