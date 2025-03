Noch bis Sommer wird auf dem Grundstück des ehemaligen Pflanzengroßhandels in Magdeburg abgerissen. Ab Herbst werden dort Reihenhäuser errichtet. Was noch geplant ist.

Hier entstehen neue Stadthäuser für Familien in Magdeburg

Wohnen in Reihenhäusern

Die Visualisierung zeigt, wie die Stadthäuser am Kümmelsberg in Magdeburg-Diesdorf aussehen sollen.

Magdeburg - Am Kümmelsberg in Magdeburg-Diesdorf herrscht Abrissstimmung: Der ehemalige Pflanzengroßhandel muss weichen und auch Gehölze wurden gefällt. Dort wird Platz gemacht für Stadthäuser sowie Einfamilien- und Doppelhäuser. Was sonst noch geplant ist.