In Magdeburg im Stadtteil Stadtfeld-Ost ragen Schilder aus dem Boden mit der Aufschrift „Hier fehlt ein Baum“. Die sollen auf die verwaisten Baumscheiben aufmerksam machen. Ob und wann neue Bäume gepflanzt werden.

„Hier fehlt ein Baum“: Das bedeuten die Schilder in Magdeburg

Gemeinsam stellten sie Hinweisschilder in Stadtfeld-Ost in Magdeburg auf: Stadtratsmitglied Jürgen Canehl (Die Grünen), Vorstandsmitglied des Bürgervereins Stadtfeld Iris von Possel.

Magdeburg - Aufmerksame Spaziergänger haben sie sicherlich schon entdeckt: Kleine Schilder, die in Stadtfeld-Ost an der einen oder anderen Straßenseite aus dem Boden ragen.

Mit der Aufschrift „Hier fehlt ein Baum“ sollen sie auf die Baumscheiben aufmerksam machen, die seit einigen Jahren leer stehen.

Unter der Führung von Iris von Possel, Vorstandsmitglied des Bürgervereins Stadtfeld, und Stadtratsmitglied Jürgen Canehl (Die Grünen) wurden etwa 25 von ihnen im nordöstlichen Bereich des Stadtteils verteilt.

Schilder ragen aus verwaiste Baumscheiben im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-Ost

Das ist aber nur ein kleiner Teil von den etwa 80 verwaisten Baumscheiben, die bepflanzt werden könnten, erklärt Canehl.

So gebe es beispielsweise in der Herderstraße oder der Gerhart-Hauptmann-Straße gleich mehrere Baumscheiben, die teilweise beidseitig an den Straßenrändern verwaist sind.

Dabei wäre gerade in der Stadt wichtig, ausreichend Bäume zu haben – vor allen Dingen angesichts von Hitzesommern. „Bäume spenden Schatten und kühlen die Wohngegend ab – sie sind damit die beste Klimaanlage“, meint Canehl.

Leitungen müssten verlegt werden

Gerade in einer dicht bebauten Gegend wie Stadtfeld-Ost seien gut bepflanzte Straßen daher nur von Vorteil.

Doch um einen Baum in die leeren Flächen pflanzen zu können, seien einige aufwendige Schritte notwendig, erklärt er weiter. So müsse man sich regelmäßig mit SWM und Telekom abstimmen. Denn ihre Leitungen, die unter der Erde verlaufen, müssten dafür teilweise verlegt werden.

Der Stadtgartenbetrieb sei aber mit den SWM und der Stadt Magdeburg im Gespräch, um Lösungen für neue Bäume zu finden. Ergebnisse würden in den nächsten Monaten erwartet, hieß es.