Jedes Jahr kommen zahlreiche Helfer bei Christine Preetz (2.v.l.) in der Scheune in Magdeburg-Olvenstedt zusammen, um Tausende Pakete zu sichten und bereit für die Übergabe zu machen.

Magdeburg - Die Magdeburger Weihnachtsfrau Christine Preetz öffnet bald wieder die Türen zu ihrer Elfen-Werkstatt und nimmt zum 26. Mal Pakete für Kinder in ärmeren Ländern an. Die bundesweite Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist wieder gestartet und findet auch in Magdeburg statt.

Aktuell können beispielsweise von Privatpersonen, Schulklassen, Vereinen oder Firmen die Kartons gepackt werden. An sieben Stationen können diese dann von 11. bis 18. November bei den Annahmestellen abgegeben werden. Die Pakete werden Kindern in osteuropäischen Ländern geschickt, um ihnen eine Freude zu Weihnachten zu machen. Bis zu 2.000 Pakete werden jedes Jahr aus Magdeburg in die Welt geschickt.

„Die Not und Trostlosigkeit ist in den meisten Ländern in Osteuropa, wo unsere Päckchen hingehen, noch größer geworden. Daher wäre es wirklich schön, wenn noch mehr Geschenke zusammenkommen“, sagt die Alt-Olvenstedterin. Auch Geld- und Sachspenden werden angenommen, erklärt sie. Von den Geldspenden werden Artikel für die Kartons gekauft. Jeder kann einen oder mehrere Kartons packen und zu einer der Annahmestellen geben.

Was in die Kartons gepackt werden darf:

Im November, wenn alle Pakete der Annahmestellen bei Christine Preetz in der Scheune gesammelt wurden, werden sie gesichtet und bereit für die Übergabe gemacht.

Für ihren Einsatz wurde Christine Preetz zur vierten Siegerin beim Magdeburger der Jahres 2022 gewählt.