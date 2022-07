Hier soll der Magdeburger „Elbi“ als autonomer Bus 2024 alleine fahren

Magdeburg - Knapp vier Monate lang tuckelte der weiß-blaue Kleinbus „Elbi“ alle 30 Minuten in Magdeburg die Straße zum Rotehornpark entlang und wieder zurück in die Altstadt. Der automatisierte Shuttleverkehr fand auch unter den Nutzern hohe Akzeptanz. Über 2600 Bürger fuhren in der Zeit des „Feldversuchs“ von September bis Dezember 2021 mit dem elektrisch betriebenen Kleinbus auf seiner virtuell einprogrammierten Route – überwacht von Sensoren und einem Sicherheitsfahrer, der bei Bedarf in das Programm eingreifen konnte. Die Nutzerumfragen haben ergeben, dass ein Großteil bei „Elbi“ auch ohne einen Sicherheitsfahrer einsteigen würden – solange sich die Geschwindigkeiten in einem gemächlichen Radius bewegen.