Magdeburg - „Mein Rad muss ich sicher anschließen können. Wenn kein Fahrradbügel in der Nähe ist, dann nehme ich auch einen Zaun oder eine Laterne“. Wie Radfahrerin Ulrike Jeske, die wir in dieser Woche im Breiten Weg trafen, denken viele. Das zeigt sich auch beispielhaft im Abschnitt zwischen Hundertwasserhaus und Allee-Center. Während auf der Südseite reichlich Anlehnbügel vorhanden sind, gucken Radfahrer auf der Ostseite in die Röhre. Die Folge: Mehrere Drahtesel sind an Verkehrsschildern und Laternenmasten angeschlossen. Erst die Straße mit den Durchgängen der Gleisanlage zu überqueren, die Mühe machen sich viele eben auch nicht. Abstellmöglichkeiten müssen schnell und bequem erreichbar sein, findet auch Ulrike Jeske.