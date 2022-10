Hier sollen in der Magdeburger Innenstadt neue Häuser entstehen

Die Stadt Magdeburg will in der Innenstadt neue Bauprojekte ermöglichen. Für einen bestimmten Bereich sollen die Voraussetzungen für mehrere Mehrgeschosser geschaffen werden.

Magdeburg - Mit dem Rahmenplan Innenstadt, der von einem Planungsbüro erstellt wurde, will die Stadtverwaltung die Entwicklung der Magdeburger City in den kommenden Jahren steuern. So seien beispielsweise der große Parkplatz hinter Galeria Kaufhof, der Prämonstratenserberg, die Flächen entlang der Bahnhofstraße sowie die Jakobstraße Areale, die ein großes Entwicklungspotenzial haben.