Magdeburg. - In 30 Jahren hat der Karate-Verein Karate-do-Verein-Zanshin (KDVZ) Hunderten Mitgliedern in Magdeburg verschiedene Stile des Kampfsports gelehrt. Darunter auch den heute wohl bekanntesten Zwillingen Deutschlands, Bill und Tom Kaulitz. Was den Verein heute ausmacht und welche Erinnerungen es an die Tokio-Hotel-Brüder gibt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.