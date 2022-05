Hier werden in der Magdeburger Innenstadt neue Fahrradbügel gebraucht

In der Magdeburger Innenstadt werden zusätzliche Fahrradbügel gebraucht. Die Stadtverwaltung will jetzt an einer Stelle aktiv werden, wo der Bedarf besonders groß ist.

Magdeburg - Die Fußgängerzone zwischen Breitem Weg und Krügerbrücke, offiziell zum Ulrichplatz gehörend, wird bei schönem Wetter stark von der Magdeburger Fahrradfraktion frequentiert. Restaurants, ein Eiscafé, diverse Ärzte – Ziele gibt es viele, Abstellmöglichkeiten für das Rad aber nur wenige.

Die Fraktion FDP/Tierschutzpartei hat das Problem erkannt und im Stadtrat einen Antrag für weitere Fahrradbügel gestellt. Dazu hatte man zuvor eigens eine Stichprobe durchgeführt. Am 22. Juli 2021 seien beispielsweise um die Mittagszeit 51 Fahrräder gezählt worden. Bis zu 60 seien es regelmäßig. Echte Abstellbügel gebe es aber nur vier, weshalb alles zum Anschließen genutzt werde, was halbwegs geeignet erscheint. Abhilfe sei also dringend nötig, hatte die Fraktion argumentiert.

Magdeburgs Verkehrs- und Baubeigeordneter Jörg Rehbaum hat nun eine Stellungnahme zu dem Ratsantrag vorgelegt. Daraus geht hervor, dass die Stadtverwaltung ebenfalls den großen Bedarf in diesem Bereich erkannt hat. „Wir sehen ebenfalls die Notwendigkeit zum Einbau von zusätzlichen Fahrradabstellbügeln am Ulrichplatz“, erklärt er.

Daher seien auch bereits erste Stellplätze festgelegt worden. Derzeit prüfe man, ob die potenziellen Standorte aufgrund des Untergrunds (Stichwort Versorgungsleitungen) auch tatsächlich geeignet sind. Stehen die Standorte dann fest, soll der Einbau im Frühjahr 2022 durchgeführt werden, kündigt Jörg Rehbaum an.

Damit verfolgt die Verwaltung weiter den Ausbau des Netzes der Radabstellanlagen in der Stadt. So wurden in diesem Sommer zum Beispiel in den Straßen rund um den Hasselbachplatz zahlreiche neue Fahrradbügel installiert. Teilweise wurden dafür Stellplätze für Pkw aufgegeben und umgenutzt.

Seit 2018 gibt es eine AG Radabstellanlagen mit Vertretern der Verwaltung und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), die sich speziell mit diesem Thema befassen und nach neuen Standorten im Stadtgebiet suchen.