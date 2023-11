Rund 2.000 Besucher kamen, um zu bleiben. Der Name der Messe ist Programm beim Jobevent „Hierbleiben“ in Magdeburg.

Magdeburg. - Hier bleiben lohnt sich. Vor allem, wenn es um das Angebot von Jobs geht. Das haben am Sonnabend in der Festung Mark rund 90 Unternehmen unterschiedlichster Branchen aus Magdeburg und Umgebung beim Jobevent „Hierbleiben“ mit hunderten Jobangeboten gezeigt. Mit dabei war auch die Volksstimme.

Lena Bellon, Reporterin in der Lokalredaktion Magdeburg und Volontärin Romy Bergmann stellten am Stand der Mediengruppe Magdeburg den Beruf vor, den sie lieben: Redakteurin bei der Tageszeitung. Mehrere junge Besucher der Messe ließen sich gern von den beiden berichten, wie die Arbeit in einer Lokalredaktion läuft und was den Beruf so spannend und abwechslungsreich macht.

Genauso verlief auch der Tag. Fast 2.000 Besucher ließen sich inspirieren, gingen auf Jobsuche oder verfolgten das Programm, das die vielen Facetten der neuen Jobwelt aufzeigte. Ob in Vorträgen, Gesprächen oder in der Ideenwerkstatt: Es gab Impulse und Workshops rund um die große Frage „Revolution in der Jobwelt – KI, Remote, Gen Z und was bleibt?“ Das Feedback der Unternehmen sei sehr positiv gewesen, freuten sich die Veranstalter.