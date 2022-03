Hildebrandt-IGS in Magdeburg nimmt zum neuen Schuljahr Außenstelle in Betrieb

Magdeburg - Das Geländer an der Treppe zur Eingangstür wird gerade angeschraubt. Im Inneren des neu errichteten Anbaus am alten Schulgebäude Pablo-Neruda-Straße 12 ruhen die Arbeiten aber. Bis zum Schulstart am 2. September 2021 gibt es aber noch einiges zu tun, wie ein Blick in die Klassenräume verrät.