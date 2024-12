In „Die unbedingten Dinge“ am Opernhaus Magdeburg begeben sich Zeitreisende gemeinsam mit Kindern auf die Suche nach Musik, Begriffen und Erinnerungen an Vergangenes.

Magdeburg - Nach der Premiere die erste Vorstellung hat das Musiktheaterstück „Die unbedingten Dinge“ am morgigen Freitag im Opernhaus des Theaters Magdeburg. Beginn ist um 11 Uhr. Die Inszenierung von Nikola Huppertz richtet sich an Kinder ab sechs Jahren.

Das Stück verbindet Schauspiel, Musik und Elektroakustik und ist eine neuartige Form des Musiktheaters. „Die unbedingten Ding“ wurden erstmals im Jahr 2021 aufgeführt. In Magdeburg steht nun erst die zweite Inszenierung auf dem Spielplan. Regie führt Sabine Sterken, die bereits 2019 die Kinderoper „Ritter Odilo“ am Theater Magdeburg auf die Bühne brachte. Für diese Inszenierung hat sie gemeinsam mit Bühnenbildnerin Britta Bremer das Podium und sogar das Foyer des Opernhauses in die Bühne integriert.

Lesen Sie auch: Prinzen, Prinzessinnen und vegetarisches Ungeheuer in Magdeburg

Im Zeitschiff „DeepSound“ in Magdeburg

Die Geschichte beginnt im Jahr 2071: Admira – gespielt von Elvire Beekhuizen – und Lenz – gespielt von Doğukan Kuran – sind mittlerweile erwachsen und führen ein gutes Leben. Doch sie vermissen die unvergesslichen Dingen ihrer Kindheit. Mit ihrem Zeitschiff „DeepSound“ reisen sie zurück in die Vergangenheit, um diese besonderen Momente wiederzufinden. Bunt leuchtende Scheiben, die von der Decke hängen, an einen Science-Fiction-Film erinnernde Kostüme und Bildschirme lassen dabei das Zeitschiff fassbar werden.

Zur Gruppe der Besucher aus der Zukunft gehören auch zwei Musiker: der vom Posaunisten Gerhard Vinatzer gespielte Rocco und Csaba Pillinger in der Rolle des Fuchses mit Pauke und Schlagzeug.

Auch interessant: „Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe“ auf Magdeburger Bühne

Auf ihrer Suche hoffen die Zeitreisenden aus der Zukunft dabei auf die Unterstützung von Kindern aus der heutigen Zeit, mit denen sie sich auf die Suche nach Erinnerungen machen: dem Geschmack des Sommers, Fußballtricks, Zungenbrechern, Tanzschritten oder Urlaubserlebnissen. Oder wie war das beispielsweise mit dem Spazierengehen, das es einmal anstelle der 10.000-Schritte-Challenges gegeben haben muss.

Nicht zuletzt suchen die Zeitreisenden auch nach der Musik, die das Leben so einzigartig macht. Gemeinsam mit dem jungen Publikum begeben sich die Zeitreisenden auf eine musikalische Entdeckungsreise durch verschiedene Räume des Magdeburger Opernhauses. Doch gelingt es ihnen, all die „unbedingten Dinge“ wiederzufinden, die das Leben so schön machen?

Sabine Sterken greift in ihrer Inszenierung auch auf Beiträge von Magdeburger Kindern zurück, um die Bedeutung von Musik in der Gegenwart und Zukunft auszuloten.

Ohne Frage ist die Inszenierung auf Kinder als Publikum zurechtgeschnitten. Sie müssen nicht die ganze Zeit still sitzen, sondern bleiben dank der verschiedenen Stationen im Opernhaus immer in Bewegung. Und nicht nur das: Immer wieder sind ihr Wissen und ihr Können gefragt.

Wie die Kinder mitspielen

In „Die unbedingten Dinge“ wird das Publikum von den Akteuren mit improvisatorischen und klangvollen Elementen in den Bann gezogen. In kleine Gruppen geteilt probieren sie sich dabei unter anderem aus am Zusammensetzen von Wörtern aus riesigen Buchstaben oder versuchen sich an Percussion Tubes – bei diesen handelt es sich um bunte Plastikröhren, mit denen sich durch das Aneinanderschlagen oder das Aufschlagen auf andere Gegenstände Töne erzeugen lassen.

Durch die Interaktion, durch das Eingehen auf die Beiträge der Kinder im Publikum, sind Elvire Beekhuizen und Doğukan Kuran in besonderer Weise gefordert: Aufgrund der Verschiedenheit der Einwürfe und Ideen, die hier eingebracht werden, bekommt „Die unbedingten Dinge“ mit jeder Aufführung eine neue Nuance, einen anderen Dreh. Dies kann so überraschend sein, dass die Sängerin und der Sänger an immer wieder anderen Stellen schmunzeln müssen. Das gibt der Inszenierung einen weiteren sympathischen Aspekt.

Tickets und Termine

Vorstellungen finden im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 statt. Termine sind dafür bislang der morgige Freitag sowie der 14. und 22. Januar. Beginn ist jeweils um 11 Uhr. Für den 19. Januar ist die Vorstellung ausverkauft. Weitere Termine sind für die folgenden Wochen zu erwarten.

Eintrittskarten: Tickets gibt es an der Kasse im Opernhaus. Im Vorverkauf sind sie aber auch in allen Biberticket-Vorverkaufsstellen wie im Servicecenter der Volksstimme in der Goldschmiedbrücke 17, unter der Telefonnummer 0391/5999 700 sowie unter www.biberticket.de im Internet erhältlich.