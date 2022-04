Hilfe für Mütter in Not in Magdeburg: Letzter Ausweg Babyklappe

Die dramatischen Meldungen von abgelegten Neugeborenen in Halle haben aufgeschreckt. In Magdeburg gibt es für Mütter in großer persönlicher Not eine Babyklappe.

Magdeburg - Die dramatischen Meldungen vom Fund eines toten Neugeborenen sowie zwei Tage später eines in einem Wohnblock abgelegten Babys in Halle haben diese Woche aufschrecken lassen. Die Hintergründe sind noch unklar. In Magdeburg bietet am St. Marienstift eine Babyklappe Müttern in großer persönlicher Not die Möglichkeit, ihr Neugeborenes in die Obhut von Ärzten und Schwestern zu geben.