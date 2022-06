Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge: Wo der Staat beim Spenden hilft

Die Bereitschaft, den Menschen in und aus der Ukraine zu helfen, ist auch in Magdeburg enorm. Und wenn der Gedanke des Helfens auch im Vordergrund steht, kann die Hilfe auch steuerlich geltend gemacht werden, erläutert Jörg Kirchner vom Lohnsteuerhilfeverein in Magdeburg.

Magdeburg - Landauf, landab werden aktuell Spenden gesammelt, um Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen oder die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Dafür nehmen Magdeburger teils auch einen enormen Aufwand auf sich – und das gern. Wer hilft, kann aber damit selbst seine Finanzen etwas schonen. In Zeiten von explodierenden (Kraftstoff)Preisen hat schließlich niemand etwas zu verschenken. Eigener Aufwand und Spenden, selbst von gebrauchten Gegenständen, können bei der Steuer geltend gemacht werden. Jörg Kirchner von der Vereinigten Lohnsteuerhilfe in Magdeburg erklärt, welche Spenden in der Steuererklärung angegeben werden können.