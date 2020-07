Einen Hilferuf erhielt das Magdeburger Ordnungsamt am Sonntag, Ein Fahrzeughalter hatte seinen Hund im Auto zurück gelassen.

Magdeburg (vs) l Zeugen setzten am Sonntag einen Hilferuf an das Magdeburger Ordnungsamt ab: Sie informierten darüber, dass sich ein Hund schon seit längerer Zeit in einem Auto befinden soll. Bei dem Pkw waren die Scheiben geschlossen und der Hund bellte die ganze Zeit, sodass sich bereits Schaum vorm Maul gebildet haben soll.

Bei Eintreffen der Vollzugskräfte berichtete eine Angestellte eines nahegelegenen Cafés, dass der Hund kurz vorher vom Halter aus dem Fahrzeug geholt wurde. Wo sich der Vorfall ereignete, teilte die Stadtverwaltung Magdeburg allerdings nicht mit.

Amt kann Fahrzeug öffnen lassen

Die Verwaltung wies in ihrer Presseinformation aber darauf hin, dass keine Kinder oder Tiere in Fahrzeugen zurückgelassen werden sollen. Auch bei nur "schnellen" Wegen könnten sich binnen kurzer Zeit erhöhte Temperaturen in den Fahrzeugen entwickeln, welche die Gesundheit stark gefährden können.

In einem solchen Fall seidas Ordnungsamt berechtigt, das Fahrzeug öffnen zu lassen und das Kind oder Tier daraus zu befreien, hieß es weiter.