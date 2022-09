Tafel Magdeburg zwischen Energiekrise und Ukraine-Krieg: "Wir sind zurzeit am Limit" 

Magdeburg - Holger Franke sieht die bundesweit rund 900 Tafeln in Deutschland als Seismograph in der Gesellschaft. Er ist seit 2010 Leiter der Ausgabestelle in Olvenstedt – eine von zwei Stellen der Tafel Magdeburg, bei denen bedürftige Menschen Lebensmittel bekommen. Die Folgen der Inflation und der hohen Energiepreise spürt Franke in seiner Außenstelle schon jetzt.