Ferientipp im Harz Eine Woche lang Spray-Künste und HipHop-Moves in Halberstadt trainieren

Die Sommerferien sind in Halberstadt prall gefüllt mit Angeboten für die Ferienkinder. Jugendliche ab zwölf Jahren können in der Zora an einem HipHop-Camp teilnehmen. Was hier vom 7. bis 11. Juli geboten wird.