Auch in Magdeburg gibt es jetzt das "Kochen für Helden". Acht Unternehmer haben sich dafür zusammengetan.

Die Initiative In Berlin von Sternekoch Max Strohe gestartet, hat #kochenfürhelden in zahlreichen Städten Fuß gefasst und wird unter anderem von Starkoch Tim Mälzer in Hamburg umgesetzt. Inzwischen ist die Initiative eine bundesweite Bewegung engagierter Gastronomen, die unentgeltlich für ihre helfenden Mitmenschen köstliche Mahlzeiten zubereiten und diese auch liefern an Krankenhäuser und Arztpraxen, Feuerwehren, Supermärkte, Corona-Testzentren und alle anderen Institutionen, in denen die Heldinnen und Helden des Alltags ihrer Arbeit nachgehen. In Magdeburg werden Essenbestellungen ausschließlich bis zum Vortag, 18 Uhr, über die E-Mail-Adresse bestellung@kochen-fuer-helden-magdeburg.de entgegengenommen.

Magdeburg l Nun gibt es auch in der Landeshauptstadt einen Ableger des bundesweiten Hilfsprojektes „Kochen für Helden“. Die wohltätige Aktion sorgt für warme Mahlzeiten für Menschen in Funktionsberufen und alle Heldinnen und Helden des Alltags, die in der Corona-Krise dafür sorgen, dass das alltägliche Leben annähernd weitergeht. Die acht befreundeten Gastronomen und Veranstalter Frank Richter und Marcus Krümmling, Matthias Malischewski und Ingo Koch, Fait-Florian Banser und Tim Schoeneberg sowie Guido Völpel und David Rompe aus Magdeburg haben sich dafür am vergangenen Wochenende zusammengetan.

„Wir wollen Gutes tun. Und bevor uns die Decke auf den Kopf fällt, weil die Gastronomie derzeit ruht, haben wir uns gedacht, wir unterstützen die Heldinnen und Helden des Alltags in Magdeburg“, sagt David Rompe, Betriebsleiter Gastronomie von CE Veranstaltungslogistik und Eventcatering. Normalerweise beköstigen Rompe und seine Mitarbeiterschaft die Fußballfans im und am Stadion. Doch auch hier blieb in der Corona-Krise über Wochen die Küche kalt. Das ändert sich nun. In der Stadionküche werden die ersten Essen für die Helden des Alltags zubereitet.

Heute werden erste Essen ausgeliefert

Am heutigen Mittwoch, 8. April 2020, gibt es Szegediner Gulasch mit Salzkartoffeln oder als vegetarische Variante Gemüse-Lasagne. Etwa 100 Essen werden die Unternehmer heute unter anderem für Pflegekräfte des Cornelius-Werks, an Mitarbeiter der Malteser, die Feuerwache Nord sowie Sicherheitskräfte, die an verschiedenen Einrichtungen in der Stadt ihren Dienst versehen, ausliefern. Sie sind die Ersten, die sich auf den Aufruf der Unternehmer im sozialen Netzwerk Facebook gemeldet haben.

„Weil übliche Versorgungsketten ausfallen, stehen diejenigen, die gerade am meisten von der Gesellschaft gebraucht werden, oft ohne warme Mahlzeiten da. Daher möchten wir dafür Sorge tragen, dass ab Mittwoch bereits die ersten Essen in Magdeburg ausgeliefert werden können“, erklären die Unternehmer auf ihrer Facebookseite „Kochen für Helden Magdeburg“.

Seit sie ihre Aktion im Internet öffentlich gemacht haben, erfahren sie großen Zuspruch, sagt David Rompe. Sowohl weitere Gastronomen aus Magdeburg haben zugesagt, bei der Aktion mitzumachen, als auch Unternehmen und Privatpersonen, die das Projekt finanziell oder materiell unterstützen. „Die Wobau Magdeburg hat sich zum Beispiel sofort gemeldet und unterstützt uns finanziell, ebenso unterstützt uns Selgros. Und von Völckes Hofladen aus Lemsdorf haben wir sofort 100 Kilogramm Kartoffeln für die ersten Essen bekommen“, sagt David Rompe begeistert.

Weitere Unterstützer werden gesucht

Denn auf lange Sicht können die acht Unternehmer das Projekt nicht allein stemmen. „Von Mittwoch bis Ostersonntag werden Einkauf, Zubereitung und Auslieferung durch Eigenmittel gedeckt, anschließend sind wir auf Waren- und Geldspenden angewiesen“, erklären die Unternehmer. Angesichts erster Unterstützung schauen sie aber schon recht zuversichtlich in die kommende Woche. „Wir sind hochmotiviert“, sagt David Rompe. Weitere Unterstützer sind aber willkommen und nötig.

Jetzt geht es darum, dass sich die Helden auch melden. Essenbestellungen werden ausschließlich bis zum Vortag, 18 Uhr, über die E-Mail-Adresse bestellung@kochen-fuer-helden-magdeburg.de entgegengenommen. Auf der Facebookseite steht bereits der Menüplan bis Ostersonntag. „Gekocht wird selbstverständlich unter Einhaltung aller vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln“, versichern die Unternehmer.

Auf der Facebookseite sind auch das Spendenkonto sowie Kontaktdaten zu finden. Die Aktion führt alle Spenden vollständig dem wohltätigen Zweck, der Bereitstellung von kostenfreien Essenslieferungen, zu – das bedeutet unter anderem für Waren-, Logistik- und Produktions- und Fixkosten. „Die Verwendung der Mittel werden wir transparent öffentlich machen. Dazu haben wir uns verpflichtet“, erklärt David Rompe